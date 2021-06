Czołówka ciężkiego rocka i metalu pod szyldem Polish Metal Alliance sięgnęła tym razem po charytatywny utwór "Stars", za którym stał projekt Hear 'n Aid. Kto wziął udział w nagraniach?

Pod koniec sierpnia 2020 r. do sieci trafił pierwszy cover sygnowany nazwą Polish Metal Alliance. Wówczas muzycy przygotowali własną wersję "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie zebrało 550 tys. odsłon i zachwyt internautów.

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw, którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Kolejnymi przerobionymi utworami były "Painkiller" z repertuaru Judas Priest (ponad 274 tys. odsłon) i "I Want it All" grupy Queen (ponad 184 tys.).

Trzon Polish Metal Alliance stanowią wokaliści Maciej "Maxx" Koczorowski (Chainsaw, Doctrine X), Piotr Cugowski, Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek, Exlibris), gitarzyści Marek Pająk (Vader, Esqarial), Jarek Chilkiewicz (Piotr Cugowski, Bracia), basista Tomasz Targosz (CETI) i perkusista Łukasz Tomczak (Sorry Boys).

Tym razem w roli gości w utworze "Stars" pojawili się wokaliści Małgorzata Ostrowska, Grzegorz Kupczyk (CETI, eks-Turbo), Marta Gabriel (Crystal Viper), Clödie, Wojtek Cugowski (zagrał również na gitarze), gitarzyści Grzegorz Skawiński (Kombii), Wojciech Hoffmann (Turbo), Wacław "Vogg" Kiełtyka (Decapitated, Machine Head), Jacek Hiro (Kat & Roman Kostrzewski, Sceptic), Dariusz "Daron" Kupis (Frontside), Robert "Kazon" Kazanowski (Nocny Kochanek), Arek Kaczmarek (Chainsaw, L.F.G.), Maciej Chilkiewicz, Jakub Szambelan, Oliwer Sosnowski i Tommy Flak oraz grający na klawiszach Piotr "Voltan" Sikora (Exlibris, Leash Eye) i Mirek Skorupski (White Highway).

Internauci ponownie rozpływają się od zachwyconych komentarzy. Szczególne brawa zbierają wokaliści, w tym dotychczas nie pojawiające się śpiewające panie: Małgorzata Ostrowska, Marta Gabriel i Clödie. Pod tym ostatnim pseudonimem kryje się Klaudia Trzepizur, która w czwartej edycji "The Voice of Poland" dotarła do etapu bitew (drużyna Barona i Tomsona); pojawiła się też w piątej odsłonie "Must Be The Music" w Polsacie.

W oryginale utwór "Stars" sygnował charytatywny projekt Hear 'n Aid, za którym w 1985 r. stali m.in. Ronnie James Dio (wokalista grupy Dio, znany także z Black Sabbath i Rainbow) oraz James Bain i Vivian Campbell, wówczas muzycy Dio. Ich celem była pomoc głodującej Afryce - w sumie zebrano ok. 3 mln dolarów, za które kupiono m.in. maszyny rolnicze.

Do współpracy zaprosili takie gwiazdy, jak m.in. Rob Halford (Judas Priest), Kevin DuBrow (Quiet Riot), Geoff Tate (Queensryche), Ted Nugent, Yngwie Malmsteen, oraz muzyków grup Dio, Iron Maiden, Black Sabbath, Quiet Riot, Dokken, Mötley Crüe, Twisted Sister, Blue Öyster Cult, Vanilla Fudge, Journey, W.A.S.P. i Spinal Tap.