Alizee , a właściwie Alizee Lyonnet urodziła się w 1984 roku na wybrzeżu Korsyki w miejscowości Ajaccio.

Francuzka została odkryta w 1999 roku przez gwiazdorski duet lat 80. - Mylene Farmer i Laurenta Boutonnata. Szukali oni kogoś, kto zaśpiewa piosenkę "Moi... Lolita" ( sprawdź! ), której powstanie zostało zainspirowane książką "Lolita" Władimira Nabokova. Ostatecznie zdecydowano się na młodą wokalistkę.

Singel wydany został w lipcu 2000 roku i odniósł ogromny sukces komercyjny. Oprócz Francji (gdzie sprzedano go w ponad 1,2 mln egzemplarzy) podbijał on listy przebojów w Hiszpanii, Belgii, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Polsce. Wywołał też skandal, gdyż nie wszyscy byli w stanie zaakceptować, że 16-letnia dziewczyna kreuje się w teledysku do utworu na lolitę.

Clip Alizee Moi... Lolita

Piosenka pomogła osiągnąć debiutanckiej płycie wokalistki "Gourmandises" ( zobacz klip! ) dobre wyniki sprzedażowe - rozszedł się w nakładzie 4,5 mln egzemplarzy na całym świecie. Kolejne albumy artystki nie cieszyły się już takim zainteresowaniem.



Wielki hit i wyhamowanie kariery. Co się stało z Alizee?

Drugi krążek "Mes courants électriques" rozszedł się w nakładzie 1,5 mln egzemplarzy, a trzeci "Psychédélices" ( posłuchaj! ) w nakładzie 300 tys. Sprzedaż kolejnych trzech płyt (Alizee wydała ich łącznie pięć) nie przekroczyła 20 tys. kopii.

W listopadzie 2003 r. Francuzka w Las Vegas wyszła za wokalistę Jeremy'ego Chatelain'a znanego m.in. z programu "Star Academy". W sierpniu 2005 r. na świat przyszła ich córka Annie-Lee. Piosenkarka skupiła się na życiu prywatnym, w związku z czym jej kariera niemal całkowicie wyhamowała - do tego stopnia, że Alizee zamknęła nawet swoją oficjalną stronę internetową. Zerwała również współpracę z duetem Mylene Farmer i Laurent Boutonnat oraz dotychczasową wytwórnią Polydor.

Próby wznowienia kariery okazały się rozczarowaniem, choć spore zainteresowanie wciąż budziła m.in. w Meksyku i Rosji. W 2012 r. rozpadło się jej małżeństwo (Chatelain był współautorem piosenek na płytę "Psychédélices"). Jej kolejnym partnerem został tancerz Gregoire Lyonnet, z którym poznała się planie czwartego sezonu francuskiego show "Taniec z gwiazdami" - razem wygrali ten program w 2013 r. Trzy lata później wzięli ślub, a w listopadzie 2019 r. na świat przyszła ich córka Maggy Lyonnet.

W ostatnich latach wizerunek wokalistki mocno się zmienił. Jeszcze w 2010 r. znalazła się na drugim miejscu w plebiscycie francuskiej wersji magazynu "FHM" na najseksowniejszą kobietę świata.

Na Instagramie 39-latka w ostatnim czasie głównie pokazuje zdjęcia ze swoimi najbliższymi. Tym większym zaskoczeniem może być wiadomość o powrocie na scenę - ogłoszono już kilka festiwalowych występów we Francji w lecie 2024 r.



Dyskografię Alizee zamyka album "Blonde" z 2014 roku.