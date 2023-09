Alizee , a właściwie Alizee Lyonnet urodziła się w 1984 roku na wybrzeżu Korsyki w miejscowości Ajaccio.

Francuzka została odkryta w 1999 roku przez gwiazdorski duet lat 80. - Mylene Farmer i Laurenta Boutonnata. Szukali oni kogoś, kto zaśpiewa piosenkę "Moi... Lolita" ( sprawdź! ), której powstanie zostało zainspirowane książką "Lolita" Władimira Nabokova. Ostatecznie zdecydowano się na młodą wokalistkę.

Reklama

Singel wydany został w lipcu 2000 roku i odniósł ogromny sukces komercyjny. Oprócz Francji (gdzie sprzedano go w ponad 1,2 mln egzemplarzy) podbijał on listy przebojów w Hiszpanii, Belgii, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Polsce. Wywołał też skandal, gdyż nie wszyscy byli w stanie zaakceptować, że dziewczyna kreuje się w teledysku do utworu na lolitę.

Piosenka pomogła osiągnąć debiutanckiej płycie wokalistki "Gourmandises" ( zobacz klip! ) dobre wyniki sprzedażowe - rozszedł się w nakładzie 4,5 mln egzemplarzy na całym świecie. Kolejne albumy artystki nie cieszyły się już takim zainteresowaniem.



Wielki sukces Alizze i... rozczarowanie. Jej kariera stanęła w miejscu

Drugi krążek "Mes courants électriques" rozszedł się w nakładzie 1,5 mln egzemplarzy, a trzeci "Psychédélices" ( posłuchaj! ) w nakładzie 300 tys. Sprzedaż kolejnych trzech płyt (Alizee wydała ich łącznie pięć) nie przekroczyła 20 tys. kopii.

Dyskografię 33-letniej wokalistki album "Blonde" z 2014 roku, na okładce Francuzka zaskoczyła wyglądem (pozowała w blond włosach).



Jak dziś żyje Alizee?

Zdjęcie Alizee w "jaka to melodia?" / Beata Zawadzka / East News

Obecnie jej wizerunek jest dużo bardziej stonowany, a wokalistka dużo mocniej skupiła się na życiu rodzinnym i przestała pojawiać się w mediach i na publicznych wydarzeniach.



Pierwszym partnerem Francuzki był piosenkarz Jeremy Chatelain, z którym pobrała się w 2003 roku w Las Vegas. Dziewięć lat później para rozwiodła się, a jej kolejnym partnerem został tancerz Gregoire Lyonnet, z którym poznała się planie czwartego sezonu francuskiego show "Taniec z gwiazdami".



Alizee ma córkę Annily z poprzedniego związku, a pod koniec listopada 2019 roku na świat przyszła jej druga córka Maggy.



Wokalistka co jakiś czas przypomina o sobie widzom. W 2020 roku zawitała do Polski na nagrania programu "Jaka to melodia"? Na potrzeby teleturnieju zaśpiewała pięć piosenek, w tym "Moi Lolita", "J'ai pas vingt ans" i "Ella, elle l'a. Do naszego kraju wróciła również rok później. Również wtedy pojawiła się w programie TVP.