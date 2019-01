Pola Rise świętuje rocznicę wydania "Anywhere But Here". Zobacz klip "No More"

Pola Rise z okazji roku od wydania jej debiutanckiego albumu "Anywhere But Here" przygotowała dla fanów niespodziankę w postaci teledysku do utworu "No More".

Okładka płyty Pola Rise "Anywhere But Here" /

Debiutancki album Poli Rise "Anywhere But Here" ujrzał światło dzienne 12 stycznia 2018 roku, co oznacza, że minął rok od jego premiery.

Z tej okazji artystka przygotowała niespodziankę dla swoich fanów i zaprezentowała nowy teledysk. Klip do utworu "No More", z gościnnym udziałem Slowsteps, to podsumowanie minionego roku. Jak mówi Pola Rise wyjątkowego i przełomowego.

Płyta "Anywhere But Here" jest zainspirowana licznymi podróżami artystki, która nagrywając go odwiedziła Nowy Jork, Londyn, Kopenhagę, Berlin, Dublin, Turyn, Seul, Reykjavik i Oslo.

Krążek powstał we współpracy z kilkoma producentami z różnych stron świata: Robot Koch, kolektyw Nector, Loxe, Emiji, MANOID i Janek Pęczak, co nadało nagraniom unikalnego brzmienia. Na płycie zaśpiewał również islandzki wokalista Sebastian Storgaard z zespołu Slowsteps.



