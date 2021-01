Pol'and'rock Festival 2021: Dropkick Murphys zagraniczną gwiazdą!

Dropkick Murphys zagrają na Pol'and'Rock Festival 2021! 27. edycja festiwalu zaplanowana jest na 29-31 lipca 2021 roku.

Dropkick Murphys zagrają na Pol'and'Rock Festival 2021 /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images

Kapela wywodzi się z Bostonu i czerpie inspirację z życia lokalnej społeczności irlandzkiej. Brzmienie tej kapeli to połączenie hardcore'u, czyli szybszej, bardziej intensywnej i agresywnej odmiany muzyki punkowej, z irlandzką muzyką ludową.

Reklama

"Rok temu, Dropkick Murphys zostali ogłoszeni jako pierwsza zagraniczna gwiazda Dużej Sceny Festiwalu Pol'and'Rock 2020. Informacja o planowanym występie bostońskich punkowców spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem fanów, dlatego cieszymy się, że możemy potwierdzić udział Dropkick Murphys w nadchodzącej edycji Festiwalu" - pisali organizatorzy.



Tradycyjne instrumenty używane do tworzenia celtyckiego folku: bodhrán (irlandzki bęben obręczowy), tin whistle (flatożet) czy dudy, towarzyszą gitarom eklektycznym i perkusji podczas powalających występów na żywo. Folkowe szanty w wykonaniu Dropkick Murphys nabierają mocy.

Jednym z najbardziej znanych utworów kapeli jest pełen napięcia "I'm Shipping Up to Boston", który został wykorzystany przez Martina Scorsese w oskarowym filmie "Infiltracja".

Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival 2018 [dzień drugi] - 3 sierpnia 2018 r. 1 / 17 Zobacz zdjęcia kolorowych uczestników Pol'and'Rock Festival (3 sierpnia 2018 r.) Źródło: WOŚP Autor: Paweł Krupka udostępnij

Dropkick Murphys mają na koncie dziewięć albumów, przy czym cztery najnowsze płyty ukazały się w barwach niezależnej wytwórni należącej do zespołu. Najświeższe nagrania kapeli ukazały się w okresie świątecznym 2020 roku - fani folkowych rytmów mogli odsłuchać cover świątecznego przeboju "Christmas (Baby Please Come Home)". Kapela podarowała też fanom nowe, autorskie nagranie i teledysk do ballady "I Wish You Were Here".

Clip Dropkick Murphys Rose Tattoo

Dropkick Murphys nie tylko nie stronią od polityki, ale też bardzo aktywnie angażują się w działalność charytatywną i udzielają się społecznie. Kapela wsparła badania w dziedzinie onkologii dziecięcej, często gra koncerty charytatywne, a dochód z EPki z gościnnym udziałem Bruce'a Springsteena przekazała w całości ofiarom ataku terrorystycznego na maraton w Bostonie.

27. Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 29-31.07.2021.