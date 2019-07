Pol'And'Rock Festival 2019 imprezą podwyższonego ryzyka. Jurek Owsiak odpowiada

Po raz trzeci z rzędu Pol'and'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) otrzymał status imprezy podwyższonego ryzyka. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wystosował Jurek Owsiak.

Tak było na Pol'and'Rock Festival 2018

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Na festiwalu wystąpią m.in. Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, międzynarodowa ekipa Gogol Bordello, metalowy Avatar ze Szwecji, amerykańska supergrupa Prophets Of Rage, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, horror-rockmani z Lordi (Finlandia), pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX.

Polscy przedstawiciele to m.in. metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Agnieszka Chylińska, Maciej Maleńczuk, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Tulia, Majka Jeżowska, Carrantuohill, Ralph Kaminski, Sidney Polak, Renata Przemyk, Gooral, Bokka, Moskwa, Cyrk Deriglasoff, BAiKA, Kwiat Jabłoni i Witek Muzyk Ulicy oraz uczestnicy Nocy Jazzu na ASP: Mitch & Mitch, Atom String Quartet i Jazz Band Młynarski - Masecki.

Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu (m.in. o. Ludwik Wiśniewski, Katarzyna Nosowska, Olga Tokarczuk, Wojciech Smarzowski, Zbigniew Zamachowski, Wojciech Pszoniak, Igor Tuleya, Mariusz Szczygieł, Filip Springer, Justyna Kopińska, Krzysztof Skiba). Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie festiwalu zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

Teraz Jurek Owsiak wraz z fundacją wystosował specjalne oświadczenie w związku z faktem nadania koncertom przed Dużą i Małą Sceną statusu imprez o podwyższonym ryzyku.



"Przez 25 lat swojej historii Festiwal organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy uzyskał miano imprezy najlepiej zabezpieczonej i zorganizowanej - co znajdowało potwierdzenie w licznych pisemnych opiniach Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewody Lubuskiego. (...) Fundacja stoi na stanowisku, że nie ma to nic wspólnego z zapewnieniem bezpieczeństwa, jest za to jawnym działaniem zmierzającym do utrudniania organizacji Festiwalu, a także jest sprzeczne z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Pol'and'Rock jest po raz kolejny, jedynym festiwalem muzycznym w Polsce, który musi się mierzyć z taką opinią Policji" - czytamy.

Policja wymienia 11 zagrożeń, wśród których znalazły się m.in. kwestie "zamachów na tle nienawiści" (jako przykład podano zamordowanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas tegorocznego Finału WOŚP w tym mieście; tamta impreza nie była organizowana jednak przez Fundację WOŚP), mniejszą liczbę pociągów (tu z kolei Owsiak odsyła do spółki Przewozy Regionalne PKP) czy możliwości wystąpienia ataków paniki.

"W podsumowaniu opinii policji pada jeszcze jedno, bulwersujące stwierdzenie. Mówi ono, że w czasie 25. edycji Festiwalu Pol'and'Rock jest 'wysoce prawdopodobna' możliwość wystąpienia przemocy na tle nienawiści czy aktu agresji dążącego do celowego wywołania paniki. Zdanie to pokazuje, że opinia policji nie ma nic wspólnego z faktycznym przebiegiem Festiwalu Pol'and'Rock - wymieniane zdarzenia nie miały miejsca nigdy w 25-letniej historii Festiwalu! Takie stwierdzenia dają odczucie, że prawdziwym celem opinii jest utrudnienie organizacji Festiwalu i zniechęcenie uczestników do przyjazdu na imprezę, co zdaje się być spójne chociażby z całym zamieszaniem wywołanym decyzją o 'odebraniu' uczestnikom festiwalu dedykowanego transportu kolejowego" - dodaje Owsiak.

Organizatorzy nie wykluczają, że będą starali się sądownie zdjąć status podwyższonego ryzyka z obu koncertów.

