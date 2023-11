"Toronto i Ottawa... Zrobiłem wszystko, co tylko możliwe, by pojawić się na scenie i być częścią 2,5-godzinnego świętowania, ale grypa sprawiła, że jest to niemożliwe. Razem z Gene'em, Tommym i Erikiem nie możemy być bardziej rozczarowani i przesyłamy wam nasze najgłębsze przeprosiny" - napisał w mediach społecznościowych Paul Stanley.

Wokalista i gitarzysta grupy Kiss pokazał też zdjęcie z łóżka, a obok możemy zobaczyć kroplówkę, do której przypięty został 71-letni muzyk.

Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia przekazali mu nie tylko fani, ale również koledzy z branży, w tym m.in. wirtuoz gitary Joe Satriani, Tommy Henriksen (gitarzysta The Hollywood Vampires i grupy Alice Coopera), ceniony kompozytor przebojów Desmond Child (pracował z Kiss przy takich hitach jak m.in. "I Was Made for Lovin' You", "Heaven's On Fire", "I'm Alive" czy "Reason to Live") czy Brent Fitz (perkusista grupy Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators).



Te wiadomości oznaczają z dużym prawdopodobieństwem, że te dwa koncerty w Kanadzie ostatecznie się nie odbędą. Przypomnijmy, że trwająca od początku 2019 r. pożegnalna trasa "End of the Road Tour" zakończy się dwoma występami 1 i 2 grudnia w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Zespół ma teraz wrócić do USA - kolejny koncert zaplanowano na 24 listopada w Knoxville w stanie Tennessee. Później hardrockowa legenda ma pojawić się jeszcze tylko w Indianapolis (25 listopada), Rosemont (27 listopada) i Baltimore (29 listopada) oraz na wspomniane dwa wieczory w Nowym Jorku.

Przypomnijmy, że w ramach pożegnania Kiss dwukrotnie dotarł do Polski - 18 czerwca 2019 r. zagrał w Tauron Arenie Kraków, a 3 czerwca 2022 r. w Atlas Arenie Łódź.



Hardrockowa legenda z przytupem zamierza zakończyć swoją 50-letnią karierę, która przyniosła m.in. ponad 100 mln sprzedanych płyt, masę przebojów, furę nagród i uwielbienie fanów na całym świecie zrzeszonych w Kiss Army. Od początku Stanleyowi towarzyszy drugi lider - Gene Simmons (bas, wokal). Obecnie na scenie wspierają ich gitarzysta Tommy Thayer (od 2002 r.) i perkusista Eric Singer (z przerwami od 1991 r.).