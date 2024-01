Pogrzeb Jamesa Kottaka. Brat byłego muzyka Scorpions ujawnia

Jako pierwszy o śmierci Jamesa Kottaka poinformował serwis Metal Sludge. Dziennikarze nie ujawnili żadnych szczegółów. Nie podano też przyczyny śmierci perkusisty. Te informacje potwierdziła córka rockmana Tobi.

61-letni muzyk został znaleziony w łazience swojego domu w rodzinnym mieście Louisville w stanie Kentucky. Według nieoficjalnych informacji, Kottak zmarł z powodu nagłego zatrzymania krążenia.

W ostatnim wpisie w mediach społecznościowych Lee Kottak (brat perkusisty) ujawnił szczegóły ceremonii pogrzebowej. 17 stycznia w godzinach popołudniowych lokalnego czasu urna z prochami po kremacji zostanie wystawiona dla odwiedzających. Później odbędzie się pogrzeb na tamtejszym cmentarzu.

Reklama

James Kottak nie żyje. Kim był wieloletni perkusista grupy Scorpions?

Amerykanin w latach 1996-2016 występował w niemieckiej grupie Scorpions ( posłuchaj! ). Tym samym Kottak stał się perkusistą z najdłuższym stażem w legendarnej formacji z Hanoweru (jego poprzednik Herman Rarebell grał w sumie przez 19 lat).

Instagram Post Rozwiń

Przed dołączeniem do Scorpions James Kottak występował w takich zespołach, jak m.in. Kingdom Come, Montrose, Warrant czy McAuley Schenker Group. Po rozstaniu z niemiecką grupą powrócił do Kingdom Come, ale w związku z problemami z alkoholem przez ostatnie 1,5 roku na scenie zastępował go Blas Elias znany ze Slaughter.



W latach 1996-2010 perkusista był żonaty z grającą na perkusji Atheną Lee, siostrą Tommy'ego Lee, perkusisty Mötley Crüe (razem mieli syna Matthew, wychowywali też dzieci Atheny z jej poprzednich związków).