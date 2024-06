Françoise Hardy zmarła 11 czerwca w wieku 80 lat.

Uroczystość pożegnania odbywa się na cmentarzu Père-Lachaise, najsłynniejszej nekropolii w Paryżu. To tu pochowane są takie gwiazdy, jak m.in. Fryderyk Chopin, Maria Callas, Jim Morrison, Edith Piaf, Yves Montand.

W pogrzebie ikony lat 60. uczestniczą m.in. były prezydent Francji Nicolas Sarkozy i jego żona, wokalistka i aktorka Carla Bruni, Brigitte Marcon (żona obecnego prezydenta Emmanuela Macrona), ministra kultury Rachida Dati, reżyser François Ozon, aktorka Marine Vacth, a także muzyk i aktor Thomas Dutronc, 51-letni syn zmarłej i wokalisty Jacques'a Dutronc.

Schorowana Françoise Hardy apelowała do prezydenta o eutanazję

Françoise Hardy popularność zdobyła za sprawą piosenki "Tous les garçons et les filles". Utwór został wydany w 1962 r., kiedy wokalistka była jeszcze nastolatką. Singel w dwa miesiące sprzedał się aż w 2 mln egzemplarzy. Muzyczną karierę zamknął wypuszczony w 2018 r. album "Personne d'autre".

Mick Jagger nazwał ją niegdyś "kobietą idealną", a Beatlesi jawnie przyznawali, że się w niej kochali. Françoise wypromowała także kontrrewolucyjny styl yé-yé.

Artystka od dłuższego czasu skarżyła się na poważne problemy zdrowotne. Na początku XXI wieku zdiagnozowano u niej chłoniaka. W 2015 roku gwiazda trafiła do szpitala, gdzie wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej. Lekarze uratowali ją wówczas dzięki eksperymentalnej radioterapii. Trzy lata później stwierdzono u niej guza ucha.

W 2021 r. stan zdrowia Françoise Hardy pogorszył się jeszcze bardziej. Udzieliła wówczas mailowego wywiadu dla tygodnika "Femme Actuelle", w którym wyznała, że "koniec jest blisko". Czuła ogromny ból fizyczny i bała się, że z każdym dniem będzie się on nasilał. Zastanawiała się nad samobójstwem wspomaganym, które jest we Francji nielegalne. Apelowała nawet o nie do prezydenta.

"To absolutnie przerażające, ale osobiście jestem spokojna. Na razie jestem w stanie dla siebie gotować. Dopóki mogę to robić, to jest ok. Ale gdy pewnego dnia osłabnę do tego stopnia, że nie będę w stanie nic robić, poważnie bym się zastanowiła. Nie mogę w takim stanie czekać, aż nadejdzie śmierć" - zapewniała wówczas.