Pogański death metal Hate (nowa płyta "Rugia")

"Rugia", 12. album Hate, zarejestrowano - po raz kolejny - w białostockim studiu Hertz pod okiem braci Sławka i Wojtka Wiesławskich, którzy zajęli się także miksem i masteringiem.

O niepokojącą nastrojowość partii klawiszy i sampli zadbał Michał Staczkun, z którym podopieczni Metal Blade Records współpracowali nie po raz pierwszy.

"Album brzmi dość ostro, bardzo dynamicznie i żywiołowo. Ma też w sobie wyraźny pierwiastek ambientowy, który podkreśla jego ton i mroczną aurę. Sekcja rytmiczna jest tym razem bardziej deathmetalowa, przywodząc na myśl nasze początki. Można powiedzieć, że większość utworów na tej płycie to 'pogański death metal' - amalgamat epickich riffów i wściekłego, wybuchowego rytmu" - powiedział ATF Sinner, grający na gitarze wokalista i lider Hate.

Przypomnijmy, że na płycie "Rugia" usłyszymy Daniela "Nar-Sil" Rutkowskiego (także w Neolith, Virgin Snatch, eks-Embrional), nowego perkusistę Hate, który w 2020 roku zastąpił Pavulona.

Dodajmy, że tytuł nowego longplaya Hate to zarazem nazwa niemieckiej wyspy na Bałtyku, która we wczesnym średniowieczu była ośrodkiem religijnym oraz miejscem pogańskiego kultu i celem pielgrzymek Słowian nadbałtyckich; to tam mieściła się Arkona - jeden z najznamienitszych grodów i sanktuariów Słowiańszczyzny zachodniej. Album jest - jak czytamy - hołdem dla Rugii, zamieszkujących ją plemion i kultury, którą stworzyli.

Warto też wspomnieć, że w tym roku stołeczny Hate obchodzi 30. urodziny.

Tytułowego utworu z płyty "Rugia" Hate możecie posłuchać poniżej:

Wideo Hate - Rugia (OFFICIAL)

Oto program albumu "Rugia":

1. "Rugia"

2. "The Wolf Queen"

3. "Exiles Of Pantheon"

4. "Saturnus"

5. "Awakening The Gods Within"

6. "Resurgence"

7. "Velesian Guard"

8. "Sun Of Extinction"

9. "Sacred Dnieper".