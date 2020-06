Hate zmienia perkusistę

Paweł "Pavulon" Jaroszewicz nie jest już perkusistą warszawskiej grupy Hate. Poznaliśmy jego następcę.

Daniel "Nar-Sil" Rutkowski został nowy perkusistą Hate /materiały prasowe

Po trzech albumach w barwach Hate i sześciu latach współpracy Paweł "Pavulon" Jaroszewicz zdecydował się opuścić szeregi stołecznej formacji.

Reklama

"Dwa ostatnie lata były dla mnie dość ciężkie z uwagi na morderczy harmonogram prac w różnych zespołach i projektach, w których się udzielałem, powodując ciągłe zmęczenie i ostatecznie problemy ze zdrowiem, związane głównie z nadgarstkami, co wynikało z ich eksploatacji i niedoskonałej techniki. Zacząłem więc zmieniać swoje granie od podstaw, zwracając także większą uwagę na zdrowie i etykę pracy. Postanowiłem wyrwać się z tego schematu pracy i wykorzystać ten czas, by w przyszłości wrócić na właściwe tory z zupełnie nowym podejściem" - tło podjętej decyzji zarysowuje Pavulon.

"Mając to wszystko na uwadze, uznałem, iż zakłócałoby to działania Hate, a nie wyobrażam sobie, by moje osobiste problemy miały negatywny wpływ na ciężką pracę innych. Postanowiłem zatem odpuścić i pozwolić, by mój dobry kolega Daniel zajął moje miejsce i kontynuował dziedzictwo. To niesamowity młody perkusista i jestem przekonany, że będziecie zachwyceni tym, co wniesie do brzmienia zespołu i gry.

Chciałbym w tym miejscu podziękować Hate za te wszystkie lata wspólnego grania, z którym różnie bywało. Był to bez wątpienia ważny etap mojego życia i przygoda, za którą zawsze będę wdzięczny" - zaznacza Jaroszewicz, który figuruje także w składach m.in. Antigamy, Batushki, Obscure Sphinx i wielu innych.

Nowym perkusistą Hate został Daniel "Nar-Sil" Rutkowski, muzyk młodego pokolenia, który zdążył już jednak zebrać sporo doświadczenia.

"Życzymy Pavulonowi powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach i dziękujemy za jego wkład w zespół. Witamy jednocześnie w zespole utalentowanego Daniela 'Nar-Sil' Rutkowskiego. Nar-Sil miał już okazję zasiadać za bębnami w Hate podczas 'Europe Under Black Death Metal Tour Vol II', jak i współpracować z wieloma znanymi przedstawicielami polskiej sceny metalowej, w tym z Virgin Snatch, Neolith, Embrional i Dira Mortis" - czytamy w komunikacie z obozu Hate.

Grupa pracuje obecnie nad nowym materiałem, już z udziałem nowego perkusisty.

"Cieszę się wielce z dołączenia do Hate i jestem strasznie podekscytowany nowym materiałem, nad którym ciężko pracujemy! Wszystko dzieje się bardzo szybko, ale klimat jest doskonały i nie mam wątpliwości, że z czasem owocem naszej pracy stanie się kolosalny i potężny ekstremalny metal! Nie mogę się doczekać pokazania wam tego, nad czym pracujemy, no i - co jasne - zobaczenia was wszystkich w trasie" - powiedział Daniel "Nar-Sil" Rutkowski.

Ostatnią płytą Hate pozostaje "Auric Gates Of Veles" z 2019 roku. Jak Nar-Sil sprawdza się w utworze "Sovereign Sanctity" z tejże możecie sprawdzić poniżej: