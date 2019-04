Hate: Nowa płyta "Auric Gates Of Veles" jeszcze przed wakacjami

W połowie czerwca swą premierę mieć będzie 11. album warszawskiego Hate.

"Auric Gates Of Veles" wyda Metal Blade Records, z którą zespół podpisał kontrakt w 2018 roku. Longplay trafi na rynek 14 czerwca.

"Zależało nam na tym, by jeszcze bardziej zagłębić się w temat, zarówno od strony muzycznej, jak tekstowej. Chcieliśmy też nagrać ostrzejszą i bardziej wyrazistą sekcję rytmiczną, ukierunkowaną bardziej na death metal. Co się zaś tyczy brzmienia gitary, z założenia miała to być ściana dźwiękowej zagłady z mrocznymi, ambientowymi pierwiastkami w tle" - precyzuje Adam "ATF Sinner" Buszko, grający na gitarze wokalista Hate.



Nowy album Hate promuje singel "Sovereign Sanctity".



"Chcieliśmy, żeby te utwory brzmiały niczym hymny i 'Sovereign Sanctity' jest doskonałym przykładem takiej kompozycji. Uważam ją też za jedną z najlepszych, jakie udało nam się skomponować w ciągu ostatnich lat" - dodał lider warszawskiej grupy.



Utworu "Sovereign Sanctity" Hate możecie posłuchać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Auric Gates Of Veles":



1. "Seventh Manvantara"

2. "Triskhelion"

3. "The Volga's Veins"

4. "Sovereign Sanctity"

5. "Path To Arkhen"

6. "Auric Gates Of Veles"

7. "Salve Ignis"

8. "Generation Sulphur"

9. "In The Shrine Of Veles"

10. "Path To Arkhen".