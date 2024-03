Za sprawą Geffen Records na rynek trafiło "GUTS (spilled)", wersja rozszerzona znakomicie przyjętego ubiegłorocznego albumu Olivii Rodrigo. Jednym z nowych utworów w zestawie jest "obsessed", które Olivia wykonuje co wieczór w ramach trwającej od połowy lutego trasy "GUTS World Tour".



Olivia napisała "obsessed" wspólnie z producentem "GUTS" i jej debiutanckiego krążka "SOUR" Danielem Nigro, a także z Annie Clark, znaną powszechnie jako St. Vincent. Piosenka była pierwotnie ukrytym utworem dołączonym do wydania "GUTS" na czerwonych winylach oraz na tradycyjnych - czarnych. Edycja specjalna zawiera ponadto kawałki "girl i’ve always been", "scared of my guitar" i "stranger", które trafiły na inne kolorowe wydania, także w charakterze ukrytych utworów. Zestaw uzupełnia całkowicie nowe "so american", nagrane już po wydaniu "GUTS".

Dziennikarze zachwyceni "GUTS" Olivią Rodrigo. "Arcydzieło"

Rodrigo, która promuje obecnie album wyprzedaną trasą po Ameryce Północnej, zapowiedziała wydanie edycji rozszerzonej podczas pierwszego z dwóch koncertów w hali United Center w Chicago. Jej trasę pochwaliły już m.in. "The New York Times", "The Los Angeles Times" oraz "Rolling Stone". Na łamach tego ostatniego tytułu można przeczytać, że "Rodrigo ugruntowała swoją pozycję w popkulturze jako artystka definiująca pokolenie".



Redakcja "Rolling Stone'a" nazwała ubiegłoroczny krążek Olivii "natychmiastowym klasykiem", "The Los Angeles Times" pisał o "arcydziele", a Pitchfork - o "kąśliwym, przesiąkniętym charyzmą" albumie.

"GUTS" trafiło na szczyt list sprzedaży w 13 krajach, w tym w USA, gdzie płyta zadebiutowała na najwyższej pozycji listy Billboard 200. W tym samym czasie singel "vampire" otwierał listę Hot 100, a sama Olivia znajdowała się na szczycie zestawienia Artist 100, co pozwoliło jej cieszyć się potrójną koroną na listach Billboardu.

Każdy utwór z "GUTS" trafił do Top 40 zestawienia Hit 100, dzięki czemu Rodrigo stała się pierwszą artystką w historii, której wszystkie piosenki z dwóch pierwszych płyt były notowane w Top 40. "GUTS" znalazło się w podsumowaniach najlepszych płyt 2023 r. ponad 30 redakcji, w tym "The New York Timesa", "Rolling Stone'aa", NPR, Pitchforka i "Billboardu".

Czy Olivia Rodrigo przyjedzie do Polski? Fani czekają na jej koncert

Pierwsza tak duża trasa Olivii Rodrigo, która obejmie występy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Tournee wystartowało pod koniec lutego, a jego finał zaplanowano na drugą połowę sierpnia 2024 roku. W maju i czerwcu wokalistka koncertować będzie na Starym Kontynencie, zagra m.in. czterokrotnie w Londynie, a także odwiedzi Holandię, Francję, Hiszpanię i Włochy. Najbliżej Polski na razie zaplanowany koncert gwiazdy odbędzie się w Berlinie.



Wielu polskich fanów Rodrigo twierdzi jednak, że wokalistka szykuje niespodziankę i zostanie ogłoszona jako gość któregoś z popularnych polskich festiwali. Najbardziej prawdopodobną opcją byłby występ Rodrigo na Open'erze, jednak są tylko tylko spekulacje.