"Inspiracja do tej piosenki, a ostatecznie do całego albumu jest niepozorna i brzmi niewinnie, bo to pewna książka, która wpadła mi w ręce przez przypadek. Stainer [Rudolf Steiner, austriacki filozof żyjący na przełomie XIX i XX w., twórca antropozofii - przyp. red.] udowadniał tam, że człowiek ma więcej niż te pięć, czy nawet sześć zmysłów. Twierdził, że mamy ich aż 12! W tym takie jak ciepło czy ruch i to do mnie jakoś wyjątkowo przemówiło. Też tak to czułem, że to, co nazywamy 'zmysłowym' wykracza poza 'namacalność' tych podstawowych zmysłów, Że działa głębiej, bardziej, mocniej, groźniej" - tłumaczy Igo.