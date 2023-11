To była miłość na przekór rozsądkowi, budząca duże emocje. Gdy się poznali, on miał 24 lata. Ona była o osiem lat młodsza. Mimo wielu przeszkód Al Bano i Romina Power wzięli ślub i założyli rodzinę. Związek wzbudzał kontrowersje również ze względu na różnice klasowe pomiędzy wychowaną w bogatym domu Power, a pochodzącym z biednej rodziny Carrisim.

Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci, odnosili też sukces za sukcesem - ich wielkie przeboje "Felicita", "Ci Sara" i "Sharazan" znał dziś cały świat.

Gdy wydawało się, że będą idealnym przykładem na bajkowe, długie, wspólne życie, spadła na nich tragedia, która zmieniła wszystko.

Dramatyczne wydarzenie odmieniło życie Rominy Power i Al Bano

W 1994 roku zaginęło ich najstarsze dziecko, córka Ylenia. Dziewczyna była studentką literatury, znała kilka języków, chciała pisać książki. Wyruszyła w podróż po Ameryce. Niestety jej życie się skomplikowało. Zakochała się w ulicznym grajku, który był od niej starszy o 30 lat. Sięgnęła po narkotyki. Mówiło się, że rzuciła się do rzeki Missisipi... Nigdy jednak nie odnaleziono jej ciała. Romina Power przez lata nie ustawała w poszukiwaniach córki. Co roku w urodziny Ylenii za pośrednictwem mediów prosiła Yleni, by ta dała jakiś znak życia.



Zaginięcie córki było początkiem końca związku Al Bano i Rominy Power. Małżeństwo ostatecznie rozpadło się w konsekwencji rodzinnej tragedii. W 1999 roku para zdecydowała się rozwieść.



"Tuż po zniknięciu Ylenii poczułem, że nasza rodzina dotarła do kresu, a wspaniała kobieta, z którą spędziłem 26 lat, z dnia na dzień stała się innym człowiekiem" - mówił po latach Bano. "To było 26 lat raju i pięć lat piekła" - pisał później Al Bano w swojej autobiografii.

Zdjęcie Romina Power i Al Bano w latach 80. / Herve Tardy / Getty Images

Rozwód, a potem pojednanie. "Muzyka jest źródłem wewnętrznej nadziei i siły"

Jednak w 2013 roku Al Bano i Romina Power niespodziewanie ponownie stanęli razem na scenie, a po dwóch jubileuszowych koncertach postanowili wrócić do współpracy. "Kiedy czas dojrzeje, lepiej zacząć podążać ku pojednaniu" - tłumaczył wówczas włoski wokalista.



Jak potoczyło się życie Rominy Power i Al Bano? Jak dziś - z perspektywy czasu - postrzegają traumatyczne doświadczenia z przeszłości i siebie nawzajem? Co sprawiło, że po wielu latach zdecydowali się powrócić na wspólną, muzyczną drogę? Historia Rominy Power i Al Bano to niezbity dowód na to, że muzyka jest źródłem nadziei i wewnętrznej siły.



W najbliższy piątek duet pojawi się w Polsce. Zaśpiewają w programie "Jaka to melodia?". Pierwszy odcinek z udziałem legendarnej pary widzowie zobaczą 3 grudnia.