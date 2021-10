Romina Power urodziła się 2 października 1961 roku w Los Angeles. Jej rodzicami byli aktorzy Tyrone Power oraz Linda Christina. Po ich rozwodzie, Romina zamieszkała z matką. Dzięki temu sporo czasu mogła spędzać we Włoszech i Hiszpanii. Karierę rozpoczęła w wieku 14 lat, kiedy to zagrała we włoskojęzycznym filmie "Menage all'italiana".

Romina Power i Al Bano - historia wielkiej miłości

W 1967 roku Romina trafiła na plan "Nel Sole", gdzie poznała Albano Carrisiego. Ona miała 16 lat, on - 24. Związek wzbudzał kontrowersje również ze względu na różnice klasowe pomiędzy wychowaną w bogatym domu Power, a pochodzącym z biednej rodziny Carrisim.

Przyzwyczajona do splendoru rodzina Power sprzeciwiała się związkowi z chłopakiem ze wsi. Zakochani postawili jednak na swoim. Ich małżeństwo było twórcze, pełne przygód i wielkich sukcesów.

Karierę muzyczną Romina Power rozpoczęła w 1969 roku, wtedy ukazał się jej pierwszy solowy album "12 Canzoni e Una Poesia". W 1975 roku do sprzedaży trafiła płyta "Atto I", pierwsza nagrana wspólnie z mężem.

Duet Romina Power i Al Bano dwukrotnie próbował swoich sił na Eurowizji jako reprezentanci Włoch. W 1976 roku ("We’ll Live It All Again") i w 1985 roku ("Magic Oh Magic") zajęli siódme miejsce. W 1982 roku duet nagrał utwór "Felicita", swój największy przebój, dzięki któremu stał się popularny na całym świecie.

Wideo Al Bano & Romina Power "Felicita" (1982) HQ Audio

Al Bano i Romina mieli wspólnie czwórkę dzieci - Ylenę, Yari, Cristel i Rominę.

W 1994 roku Romina przeżyła wielką tragedię. W USA zaginęła jej najstarsza córka Ylenii. Ojciec próbował ją wychowywać w tradycji katolickiej, matka była liberalna. Zgodziła się, by córka ruszyła w podróż dookoła świata. Studentka literatury wyjechała do Ameryki, chciała pisać książkę o bezdomnych artystach, zaczęła brać narkotyki. Po raz ostatni widziano ją w Nowym Orleanie w 1994 roku. Podobno pod wpływem heroiny rzuciła się do Mississippi.

W tę teorię wierzy Al Bano, z kolei Romina uważa, że córka wciąż żyje.

"Tuż po zniknięciu Ylenii poczułem, że nasza rodzina dotarła do kresu, a wspaniała kobieta, z którą spędziłem 26 lat, z dnia na dzień stała się innym człowiekiem" - mówił po latach Bano.

Romina do tej pory nie pogodziła się z zaginięciem córki, a co jakiś czas pojawiają się plotki na temat nowych zdjęć dziewczyny oraz o rzekomych dowodach na to, że żyje.



"Wspominając letnie noce z moją Ylenią" - napisała w lipcu na swoim Instagramie.



Al Bano i Romina Power najpierw rozstali się na scenie, a potem w życiu prywatnym - rozwód wzięli w 1999 roku. Kolejne lata przyniosły otwarte spory między byłymi małżonkami, również na tle finansowym. Ostatecznie do załagodzenia konfliktu doszło latem 2013 r., kiedy to duet po blisko dwóch dekadach powrócił na scenę w Moskwie na koncercie z okazji 70. urodzin Ala Bano.

"Kiedy czas dojrzeje, lepiej zacząć podążać ku pojednaniu" - tłumaczył wówczas włoski wokalista.



Al Bano i Romina Power. Koncerty w Polsce w 2022 r. Ile kosztują bilety?

Al Bano wraz z Rominą Power mają liczne grono fanów w Polsce i chętnie występują dla polskiej publiczności.

Niedługo znowu będziemy mogli posłuchać ich hitów na żywo.



Duet wystąpi w Polsce 5 i 7 listopada w katowickim Spodku oraz w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety zaczynają się od 159 złotych.