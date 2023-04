Jak podaje serwis Touring Data, promująca płytę "Mr. Morale & The Big Steppers" trasa koncertowa, w którą Kendrick Lamar wyruszył w 2022 roku, przyniosła ponad 110 milionów dolarów. To wystarczyło, żeby pobić osiągnięcia tuzów sceny hip hopowej. Pieniędzy, jakie zarobił Lamar dzięki występom w ramach The Big Steppers Tour. mogą mu pozazdrościć tacy raperzy jak Drake, Kanye West i Jay-Z czy Travis Scott. Te zyski mogą być jeszcze większe, bo tournee wciąż trwa.

Kendrick Lamar pobił kolejny rekord. Tyle zarobił w 2022 roku!

Międzynarodowa trasa Lamara zaczęła się w czerwcu zeszłego roku. Jej finałem będzie wrześniowy koncert w Las Vegas. Raper jeszcze przed pobiciem rekordu zysków miał powody do dumy. Jego tournee zostało bowiem okrzyknięte najlepszą i najlepiej zrealizowaną trasą koncertową. A warto wspomnieć, że to sam Lamar odpowiadał za realizację swoich występów.

"Kendrick korzysta z okazji, jaką daje mu status jednego z najlepszych raperów i doskonale eksperymentuje z formą, treścią i kunsztem scenicznym w sposób, jakiego widownia nie widziała" - opisał występy rapera "The Guardian".

