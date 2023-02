5 lutego Robert Glasper odebrał prestiżową amerykańską nagrodę muzyczną za najlepszy album R&B ("Black Radio III"). W tej samej kategorii nominowana była również płyta piosenkarza Chrisa Browna, zatytułowana "Breezy (Deluxe)". Odreagowując porażkę Brown nieelegancko zaczepił konkurenta na Instagramie, publikując jego zdjęcie z pytaniem: "Kim do k... jest Robert Glasper?".

Później, po ostrej reakcji internautów, usunął swój post, udostępniając kolejny - ze zrzutem ekranowym prywatnej wiadomości, którą przesłał zdobywcy Grammy. Pogratulował w niej konkurentowi i przeprosił za swoją "niegrzeczną i złośliwą" reakcję. Zauważył jednak, że on i Glasper nie powinni rywalizować w tej samej kategorii muzycznej, ponieważ reprezentują "Dwa zupełnie różne klimaty i gatunki".

Nie wiadomo, czy Robert Glasper przyjął przeprosiny. W każdym razie na niewybredną zaczepkę zareagował wypuszczeniem serii T-shirtów z hasłem: "KIM DO K... JEST ROBERT GLASPER?" ("WHO THE F*CK IS ROBERT GLASPER?"). Koszulki, opisane na sklepowej stronie artysty jako "edycja IYKYK" (internetowy akronim IYKYK oznacza "ci co wiedzą, to wiedzą"), kosztowały 25 dol. Kosztowały, bo wyprzedały się w cztery dni, o czym artysta poinformował na swoim profilu instagramowym.

W poście Glasper podziękował fanom za wsparcie i poinformował, że część dochodów ze sprzedaży koszulek zasili instytucję Community Music Centre of New Orleans, którą muzyk scharakteryzował, jako organizację non-profit, utworzoną w celu zapewnienia młodym ludziom z problemami ekonomicznymi bezpłatnych lekcji muzyki.

Możliwe, że koszulki z chwytliwym hasłem powrócą do sklepu internetowego artysty. Znajduje się tam bowiem zaproszenie do zgłaszania zapotrzebowania na nie, połączone z informacją: "Powiadomimy cię, gdy produkt będzie ponownie dostępny".