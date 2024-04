Wiadomość o śmierci przekazała jego była koleżanka z zespołu. Sister Bliss poinformowała, że Maxi Jazz zmarł "spokojnie we śnie" 23 grudnia 2022 r.



"Był człowiekiem, który wpłynął na nasze życie. Nadał właściwe znaczenie naszej muzyce. Wysyłam miłość do wszystkich, którzy dzielili naszą podróż" - napisała.

Faithless wraca na scenę po śmierci Maxi Jazza

Zespół Faithless ogłosił swój powrót do aktywnego koncertowania. Koncerty odbędą się na początku czerwca, w m.in. Brukseli, Luksemburgu, Amsterdamie i Londynie. Natomiast pod koniec czerwca zespół pojawi się na festiwalu Glastonbury, co ujawniono miesiąc temu.

"Jesteśmy bardzo zdenerwowani, ale jednocześnie podekscytowani. Wiemy, że nasze koncerty muszą być wyjątkowe. Będzie to celebracja naszej przeszłości, naszych muzycznych miłości, samego człowieka i oczywiście naszej muzycznej przyszłości" - napisali muzycy w mediach społecznościowych. Zespół przekazał fanom jeszcze jedną ważną informację...

"Maxi zmarł ponad rok temu i oczywiście tęsknimy za nim każdego dnia. Dziękujemy wam za wsparcie, wiele dla nas znaczy. W międzyczasie nie zaprzestaliśmy komponowania muzyki. Nagrywaliśmy nawet w trakcie długiej choroby Maksiego. Po ośmiu latach przerwy w końcu powrócimy latem na sceny. (...) Wypuścimy również nowe nagrania. Piszemy te słowa ze studia nagraniowego" - przekazał zespół Faithless.

Kim był Maxi Jazz?

Maxi Jazz, czyli Maxwell Fraser był wokalistą, gitarzystą i producentem muzycznym zespołu od momentu jego założenia w 1995 roku, aż po rozpad w 2011. Później wrócił do składu wraz z reaktywacją grupy, do której doszło w 2015 roku. Rok później znów z niej odszedł. Zmarł w wieku 65 lat.

Faithless to ikona brytyjskiej sceny elektronicznej. Grupa powstała w 1995 r. w Londynie z inicjatywy Maxi Jazza, Sister Bliss i Rollo. Wydali sześć albumów studyjnych oraz kompilację przebojów, która tylko w Wielkiej Brytanii pokryła się czterokrotną platyną.

W sumie na świecie sprzedano ponad 15 milionów ich płyt, co czyni Faithless jednym z najważniejszych elektronicznych zespołów ostatnich dekad. Ich najsłynniejsze utwory to "Insomnia", "God Is A DJ", "We Come On", "I Want More".

Grupa słynęła z transowych, energetycznych koncertów, gdzie elektronika nabierała bardzo konkretnego, wręcz rockowego wymiaru. Faithless na żywo uciekali od ukrywania się za konsoletą, nawiązywali kontakt z publicznością, a ogromna w tym zasługa właśnie Maxi Jazza.

W 2011 roku grupa zdecydowała się zawiesić działalność. "Po 15 latach i 6 albumach wydaje mi się, że wspólnie doszliśmy do wniosku, że nadszedł czas zamknięcia tej książki i zwrócenia jej do biblioteki" - można było przeczytać w tamtym czasie na stronie zespołu.



W 2015 roku wrócili jako Faithless 2.0, celebrując swoje 20-lecie serią ekskluzywnych koncertów. Wystąpili m.in. na Open'er Festivalu w Gdyni.



W kolejnych latach drogi Faithless i Maxi Jazza rozeszły się. W 2020 roku grupa wydała pierwszy album bez jego udziału - "All Blessed". Jazz w tym czasie stworzył nowy projekt - Maxi Jazz & The E-Type Boys, który koncertował na największych festiwalach w Europie.