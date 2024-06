Kazika Staszewskiego z pewnością można nazwać żyjącą legendą polskiej muzyki rockowej. Wokalista śpiewa już od kilku dekad i jest niezwykle aktywny zawodowo. Bierze udział w różnego rodzaju projektach i występuje na największych scenach i festiwalach muzycznych w całej Polsce. Niedawno zapowiedział, że przygotowuje się do wydania nowej płyty.

Kazik w ostatnich miesiącach koncertował z legendarnym zespołem Kult w ramach trasy "Kult akustik". Grupa ma przed sobą jeszcze całe wakacje zaplanowanych występów. Następnie wokalista odda się promocji swojego najnowszego albumu, który ukaże się już we wrześniu.

Kazik i ProForma wrócili do współpracy po siedmiu latach

Nadchodzący album Kazika będzie swego rodzaju powrotem do przeszłości. Stanie się to za sprawą wyjątkowego duetu. Nadchodzący krążek artysty powstanie bowiem we współpracy z zespołem Kwartet ProForma. Będzie to pierwsze wspólne wydawnictwo Kazika i grupy od 2017 r. Wtedy muzycy oddali w ręce fanów płytę "Tata Kazika kontra Hedora", która następnie uzyskała status Złotej Płyty.

Artyści powracają do wspólnego grania z zupełnie nową energią, odmienionymi brzmieniami, lecz wciąż mocnymi tekstami. Nowy album Kazika i ProFormy będzie zawierał aż 13 piosenek. Zostały one napisane oraz zaśpiewane przez Staszewskiego przy akompaniamencie muzyków z zespołu. Artyści zapowiadają nową twórczość jako bardzo zróżnicowaną. Na trackliście mają znaleźć się zarówno liryczne ballady, jak i mocne rockowe utwory z bezkompromisowymi teksami.

Kiedy premiera "Po moim trupie" Kazika i ProFormy?

Nowy album Kazika i Kwartetu ProForma ma ukazać się 27 września 2024 r. Przedsprzedaż jest już dostępna i fani mogą zamawiać krążek. Płyta "Po moim trupie" zapowiadana jest przez singiel "Rudy 102" oraz wymowny klip do piosenki, w którym główną rolę odgrywają polscy politycy.

Tak prezentuje się lista piosenek, które ukażą się na albumie:

23 minuty Rudy 102 Wudensje Uciekam z Polski Smrut Dym Toruń Autoportret Łącznik z Lanzarote Powiedz co myślisz Rodzina Co najlepszego zrobiłaś Koniec radości