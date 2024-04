Po ponad 20 latach ponownie łączą siły. Rodzina nieżyjącej legendy znów razem

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

Na fali popularności filmu "Bob Marley: One Love" po ponad 20 latach ponownie we wspólną trasę pod szyldem "The Marley Brothers: The Legacy Tour 2024" ruszą synowie króla reggae. Kogo zobaczą widzowie na koncertach w USA?

Damian Marley jest owocem romansu Boba Marleya z Cindy Breakspeare, Miss World z 1979 r. /Joseph Okpako/WireImage /Getty Images