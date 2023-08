Po męskim pocałunku odwołali festiwal. Teraz chcą pieniędzy od znanego zespołu!

Ciąg dalszy afery wokół Good Vibes Festival 2023 w Malezji. Po pocałunku lidera Matty'ego Healy'ego z basistą Rossem MacDonaldem odwołano pozostałe koncerty na imprezie. To efekt tamtejszych lokalnych przepisów - akty homoseksualne są zakazane, a grozi za to do 20 lat więzienia. To jednak nie wszystko. Organizator imprezy domaga się dwóch milionów funtów odszkodowania od The 1975.

