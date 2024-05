Szeroka publiczność poznała Madoxa w drugiej edycji "Mam talent" w 2009 r. Występ castingowy (zaśpiewał "Paparazzi" Lady Gagi ) obejrzeli internauci z całego świata, za sprawą blogera Pereza Hltona, który link do filmiku umieścił na swoim Twitterze. Uczestnika mocno chwalili jurorzy show TVN - Kuba Wojewódzki i Agnieszka Chylińska .

Marcin Majewski (to jego prawdziwe imię i nazwisko) po programie (dotarł do półfinałów) w 2011 r. wypuścił debiutancki album "La révolution Sexuelle". Płyta wywołała sporo kontrowersji za sprawą odważnie prezentowanej tematyki seksualności i poruszania tabu.

Duże emocje wywołał także androgyniczny wizerunek. "Jestem facetem! Facetem, który się maluje" - podkreślał w programie Kuby Wojewódzkiego.



Z czasem obecność wokalisty na muzycznej scenie malała. Co jakiś czas wypuszczał kolejne piosenki: "Warszawski sen", "Les Roses Noires" (utwór zgłoszony do polskich preselekcji do Eurowizji został odrzucony), "QrVa" i "One More Shot", hymn konkursu piękności Mr Gay Europe 2018.

Clip Madox Les Roses Noires

Szerszej publiczności próbował się przypomnieć jako jeden ze stu jurorów programu "All Together Now. Śpiewajmy razem" w Polsacie.

"Nie jestem celebrytą, tylko artystą. Nie mam już ochoty chodzić na imprezy, na których spotykam fałszywych ludzi, którzy prawią mi komplementy, a za plecami obrabiają mi tyłek. Już mi się to znudziło" - mówił w rozmowie z Plejadą.

Madox w przeboju Violetty Villas. Internauci zachwyceni

Z okazji Dnia Matki wokalista wypuścił w mediach społecznościowych swoją wersję przeboju "Listu do matki" Violetty Villas ( sprawdź! ).

"Z okazji Dnia Mamy, Mojej najukochańszej Mamie i wszystkim Mamom na świecie najpiękniejsze życzenia. Dziękuję Ci mamo, kocham Cię" - napisał wokalista, który zaprezentował przy okazji mocno zmieniony wizerunek.

"Cudnie", "Pięknie" - zachwycają się internauci. "Synku, bardzo dziękuję i wiesz, jak za tobą tęsknię. Kocham cię" - napisała w komentarzu mama Madoxa.

Po przebój Violetty Villas (znany także pod tytułem "Do ciebie, mamo") chętnie sięgali uczestnicy telewizyjnych programów. Małgorzata Markiewicz tą piosenką wyśpiewała sobie zwycięstwo w "Szansie na sukces". W finale "Mam talent" Klaudia Kulawik z tym utworem zajęła drugie miejsce. Z kolei w "Twoja twarz brzmi znajomo" w Villas wcieliła się Agnieszka Włodarczyk.

1 czerwca Madox wypuści album ÉCHO", będący kompilacją jego utworów wydawanych w latach 2015-2024.