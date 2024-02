Po latach wraca do TVP. Już wiadomo, gdzie pojawi się Kayah

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

Wiosną w nowej ramówce TVP pojawi się nowy program "Muzyka na dobry wieczór". Pierwszą gwiazdą cyklu monograficznych koncertów będzie Kayah, która po latach wraca do publicznego nadawcy. Nie ustają też plotki, że to właśnie wokalistka będzie jedną z trenerek w kolejnej odsłonie "The Voice of Poland".

Kayah po latach wróci do TVP /AKPA