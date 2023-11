Podczas trwającej trasy "Army of the Ants 2023" występujący obecnie jako duet The Prodigy oddaje hołd swojemu liderowi Keithowi Flintowi, który popełnił samobójstwo 4 marca 2019 roku. W jej ramach grupa pojawi się 6 grudnia w MTP Hali 3A w Poznaniu.

Utwór "Smack My Bitch Up" ( posłuchaj! ) pojawił się na przełomowym dla The Prodigy albumie "The Fat of the Land". I od razu wywołał skandal. Wszystko przez padające na początku piosenki zdanie "Smack My Bitch Up" ("Zleję tę sukę"). Brytyjska Krajowa Organizacja na rzecz Kobiet (NOW) oskarżyła wówczas zespół o promowanie przemocy wobec kobiet jako "formy rozrywki". Do krytyki dołączyło także wielu artystów, m.in. Tori Amos i Beastie Boys.

W USA album został wycofany z wielu sklepów, a władze BBC zakazały emisji tego utworu we wszystkich swoich stacjach - dozwolona była jedynie wersja instrumentalna. Kontrowersyjny klip nakręcony przez Jonasa Akerlunda również szybko zniknął z telewizji. "Żadne radio nie zagra tej piosenki, więc pomyśleliśmy, że zrobimy teledysk, którego też nikt nie puści" - mówił Liam Howlett.

Sam zespół odpierał wówczas zarzuty, twierdząc, że jest to hołd dla wczesnej hiphopowej kultury B-boyów. "Ostatecznie dziewczyny, które przychodzą na nasze koncerty, to hardcorówy, które nie patrzą na to w ten sposób - mówił wówczas magazynowi "Rolling Stone" nieżyjący już wokalista grupy, Keith Flint. "To tak obraźliwe, że nie można tego traktować dosłownie. Na tym właśnie polega ironia" - twierdził w tym samym wywiadzie współzałożyciel i lider zespołu Liam Howlett.

Mimo skandalu, a może właśnie dzięki niemu, album odniósł ogromny sukces zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA, gdzie już w osiem dni po premierze znalazł się na szczycie list przebojów. Ani Flint, ani Howlett nigdy nie żałowali, że nagrali tę piosenkę. Nigdy też nie zmienili tego tekstu. Aż do teraz.

Zespół The Prodigy, który jest właśnie w pierwszej od czterech lat trasie koncertowej po Europie, w ostatnie dwa weekendy grał w Londynie. Podczas drugiego z tych koncertów grupa wykonała przebój "Smack My Bitch Up", ale zamiast oryginalnego tekstu Maxim zaśpiewał frazę "Change my pitch up" ("Zmienię ton").

The Prodigy: kim był Keith Flint?

Ojcowie chrzestni sceny rave, brytyjska formacja The Prodigy ma na koncie ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie.

Początki grupy sięgają końca lat 80., gdy w jednym z angielskich klubów poznali się Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill. Szybko dołączył do nich Maxim Reality. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, zajmując 12. miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii.

Międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły jednak dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" (1994) oraz "The Fat of the Land" (1997), na którym znalazł się kultowy "Firestarter". W listopadzie 2018 r. ukazał się siódmy studyjny album - "No Tourists". To dotąd ostatni krążek w dyskografii grupy.

11 utworów The Prodigy znalazło się w Top 10 brytyjskiej listy przebojów. Piosenki "Firestarter" i "Breathe" dotarły na sam szczyt.

Keith Flint od grudnia 2006 r. był mężem japońskiej DJ-ki Mayumi Kai.

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.

