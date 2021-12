Płyta "Młody Matczak", która jest jednym z najpopularniejszych wydawnictw tego roku w Polsce, ukazała się 1 października 2021 roku. Promowały ja takie numery jak: "Patoreakcja" (posłuchaj!), "Papuga" (posłuchaj!) oraz "Kiss cam (podryw roku)" (zobacz klip!).

Reklama

Album w bardzo krótkim czasie pokrył się poczwórną platyną (podwójną platynę zgarnął już w przedsprzedaży). Krążek był też najczęściej odsłuchiwanym albumem na Spotify w 2021 roku.



Clip Mata Papuga - ft. Quebonafide, Malik Montana

Platynowa płyta Maty sprzedana za 50.000 złotych!

Poczwórna platyna z autografem muzyka już znalazła nowego właściciela. Raper zdecydował się bowiem zlicytować płytę, aby wesprzeć finansowo pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci i młodzieży. Wyjątkowy gest rapera wzbogacił konto Fundacji Świętego Mikołaja aż o 50 tysięcy złotych. Nowym właścicielem został Pan Adnan. Dzięki pieniądzom, fundacja będzie mogła pomóc dostarczyć pomoc psychologiczną młodzieży.

W niedawnym Facebookowym wpisie raper pozdrawiał swoją terapeutkę, zachęcił wszystkich do szukania pomocy i przyznał, że jego dwie płyty, które osiągnęły ogromny sukces, nie powstałyby, gdyby Matczak nie zgłosił się po pomoc psychologiczną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wielkie Kolędowanie z Polsatem 2021 - zapowiedź materiały promocyjne

"Całość pieniędzy z aukcji zostanie przekazana na pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci i młodzieży, więc zachęcam, żeby dzwonić na +48 510 357 357 i licytować. Jest to dla mnie ważny temat, ponieważ gdyby nie pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży to najprawomocniej ta, ani żadna inna moja płyta by nie powstała. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić moją terapeutkę oraz polecić Wam terapię ogólnie, bo czasem może pomóc" - pisał o akcji na FB.

W dopisku Mata dorzucił kolejny numer - 22 484 88 04. "To telefon zaufania dla młodych, więc jeśli czujesz, że jest Ci potrzebne wsparcie, to zadzwoń" - dodał.



"Jesienią 2021 r. Fundacja Świętego Mikołaja przeprowadziła badania wśród nauczycieli szkół z różnych stron Polski. Nauczyciele wskazali problemy, z którymi obecnie mierzą się ich uczniowie. Były to przede wszystkim: uzależnienie od urządzeń cyfrowych (90%), problemy z relacjami rówieśniczymi (78%), stany lękowe (65%), depresja (61%), problemy z wyrażaniem emocji (61%). Wskazywane problemy pokrywają się z danymi opublikowanymi w raporcie UNICEF 'The State of the World’s Children 2021; On My Mind: promoting, protecting and caring for children’s mental health'" - czytamy w informacji prasowej Fundacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sylwestrowa Moc Przebojów, czyli Sylwester Szczęścia. Spot promocyjny Polsat

"To bardzo ważne, że o problemach psychologicznych dzieci i młodzieży mówią nie tylko specjaliści, ale także młodzi ludzie, tacy jak Mata. Fundacja Świętego Mikołaja przez cały grudzień prowadzi kampanię na rzecz zapewnienia dostępu do pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w najtrudniejszej sytuacji. Dzieci nie mogą czekać na pomoc. Sytuacja jest alarmująca, dlatego apelujemy do wszystkich o wsparcie naszej zbiórki" - powiedziała Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.