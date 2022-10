Wiosną 2023 r. pojawi się siódmy album grupy Plateau. Materiał zapowiada premierowa piosenka "Kocham cię, kimkolwiek jesteś!" ( sprawdź! ), którą Marek Jackowski skomponował dla zespołu niedługo przed swoją śmiercią w maju 2013 r. W nagraniu słychać także jego grę na gitarze.



Przypomnijmy, że współtwórca grupy Maanam współpracował z zespołem Plateau przez 2,5 roku. Na ich zaproszenie wziął udział w trasie koncertowej promującej bestsellerowy album zespołu zatytułowany "Projekt Grechuta", i w latach 2011-2013 wystąpił z nimi na scenie ponad 50 razy. Zagrał z nimi również swój ostatni koncert w swoim życiu.

"Udało nam się 'wyciągnąć' dźwięki zagrane przez Marka z roboczej wersji piosenki i dopasować do nagrania, dzięki czemu w utworze ponownie można usłyszeć jego charakterystyczny styl gry" - mówi Michał Szulim, wokalista zespołu, który jednocześnie jest autorem tekstu do piosenki.

Powstał do niej również nietypowy teledysk, złożony z amatorskich nagrań, które do Plateau przysyłali fani zespołu z całej Polski. Wystąpiły tam również trzy córki Marka Jackowskiego: Sonia, Bianka i Paloma. W ostatnich sekundach teledysku można również zobaczyć urywek filmu ze wspólnej trasy koncertowej Plateau i Marka Jackowskiego po USA i Kanadzie w roku 2011.

Marek Jackowski życzył miłej soboty i niedzieli. Kilka godzin później już nie żył

"Drodzy przyjaciele i korespondenci! Jeżeli nie odpisuję, to znaczy, że pracuję w studio. Zaległości nadrobię w wolnej chwili. Tymczasem życzę miłej, gorącej soboty i niedzieli" - napisał Marek Jackowski na swoim profilu na Facebooku kilka godzin przed śmiercią.

Trzy dni przed śmiercią muzyk ukończył nagrania swojej ostatniej solowej płyty, na której zaśpiewał w duetach m.in. z Anną Marią Jopek, Anną Wyszkoni, Piotrem Cugowskim, Maciejem Maleńczukiem czy Muńkiem Staszczykiem. Album "Marek Jackowski" ostatecznie ukazał się 22 października 2013 roku.

W tym czasie działalność grupy Maanam była już zawieszona na czas nieokreślony. Zespół, z którym jednoznacznie identyfikowani byli Jackowski i Kora (byli małżeństwem w latach 1971-84), w grudniu 2008 r. opublikował specjalne oświadczenie. Ostatecznie studyjną dyskografię grupy zamknęła płyta "Znaki szczególne" z 2004 r.

Kora wróciła do występów solowych, a Jackowski założył nowy zespół The Goodboys wraz z Januszem Yaniną Iwańskim oraz Włochem Gianni Dominicim. Grupa zostawiła po sobie jedyną płytę "The Goodboys O.K.!" (2010).

Polsko-włoska współpraca nie była zaskoczeniem - gitarzysta od 2007 r. mieszkał w San Marco di Castellabate w okolicach Neapolu we Włoszech, z trzecią żoną Ewą i trzema córkami: Bianką, Palomą i Sonią.

W czasie największych sukcesów komercyjnych Maanamu (połowa lat 90. to m.in. "Róża" - 350 tys. sprzedanych egzemplarzy i "Łóżko" - ponad 200 tys.) Marek Jackowski wydał też dwa albumy solowe: "No1" (1994 r.) oraz "Fale Dunaju" (1995 r.).

"No1" zawierał najbardziej znany solowy przebój muzyka "Oprócz błękitnego nieba" w dwóch wersjach: z 1979 r. (kiedy śpiewał go jeszcze z Maanamem) i z 1994 r.

Drugie życie tej piosence dał w 1992 r. zespół Golden Life, nagrywając własną wersją na swoją drugą płytę "Efil Ned Log".

W rozmowie z Interią Marek Jackowski wyznał, że z największym sentymentem wspomina początki Maanamu, pierwszą dekadę działalności w latach 80. Największym osiągnięciem lat 90. jest jego zdaniem płyta "Róża".

- "Róża" jest Maanamem najprawdziwszym w drugiej dekadzie. Jest piękna tekstowo, piękna muzycznie i nagrana i zaaranżowana całkowicie przez sam zespół bez producentów - opowiadał.

To z tej płyty pochodzą takie przeboje, jak m.in. "Bez ciebie umieram", "Róża", "Zapatrzenie", "Nic dwa razy" i "Wieje piaskiem od strony wojny".

Marek Jackowski i ostatni koncert w jego życiu

Ostatni koncert Marek Jackowski dał 17 marca 2013 r. we Wrocławiu z grupą Plateau w ramach ich "Projektu Grechuta". Kolejny wspólny występ mieli zaplanowany na 24 maja w krakowskiej Piwnicy Pod Baranami.

"Została po Tobie wspaniała muzyka, Twoja nieskończona płyta, na którą tak czekałeś i dwie cudowne piosenki które dla nas napisałeś. Ale przede wszystkim - zostały nam wspomnienia, których nikt nam nie odbierze... Marku - straciliśmy przyjaciela. Wspaniały, mądry i dobry człowiek" - napisali po śmierci Jackowskiego muzycy Plateau.



Marek Jackowski został pochowany we Włoszech, ale żona Ewa wraz z córkami uznały, że sprowadzą jego prochy do Polski. Drugi pogrzeb odbył się 14 sierpnia 2015 r. w Zakopanem - w mieście, z którym był związany najdłużej.

Po uroczystym pochówku, na Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem odbył się koncert dedykowany pamięci Marka Jackowskiego, z udziałem przyjaciół muzyka i artystów, z którymi współpracował i nagrywał podczas swojej ponad trzydziestoletniej działalności artystycznej.

Wśród nich znaleźli się m.in.: Anna Wyszkoni, Małgorzata Ostrowska, Piotr Cugowski, Janusz "Yanina" Iwański, Marek Raduli, kapela Sebastiana Karpiela Bułecki oraz córka Bianka Jackowska, która jako jedyna z rodziny zajęła się muzyką.