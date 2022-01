Karol "Pjus" Nowakowski zmarł wieczorem 12 stycznia w szpitalu, gdzie miał przejść piątą operację. Raper od 2004 roku zmagał się z rzadką chorobą - neurofibromatozą typu 2. Ta sprawiła, że na nerwach słuchowych rapera powstały guzy (jeden pojawił się także na kręgosłupie).



Pjus: Czuję, że znów żyję

Recenzja Pjus "Słowowtóry": Stanęło napisane



Dzięki zaangażowaniu znajomych Pjusa udało zebrać się pieniądze na operacje usunięcia guzów (jedna z nich trwała 14 godzin) oraz wszczepienia mu implantów pniowych. W ten sposób Pjus stał się pierwszym człowiekiem na świecie z cyfrowym słuchem.

Walkę z poważną chorobą raper podsumował albumem "Life After Deaf" z 2009 roku. Niestety, wkrótce okazało się, że posłuszeństwa zaczął odmawiać również głos rapera, przez co praca w studiu była dla niego "czasowo-fizyczną katorgą". Pjus jednak nie poddał się i postanowił spełnić się muzycznie z nieco innej strony. Tak właśnie powstały "Słowowtóry" (2017 r.) - płyta, do której Pjus stworzył teksty, które zarapowali jego koledzy.



Reklama

- Ja choroby za sobą nie zostawię - jest ze mną już na zawsze, ale twórczo i życiowo chcę się rozwijać. Ja już swoje batalie stoczyłem, mogę i umiem więcej niż osiem lat temu. Stąd pomysł na ucieczkę poza siebie i swoje problemy w szerszą, nie tak introwertyczną perspektywę. Choć paradoksalnie pewnie nie zrobiłbym takiej płyty, gdybym nie był chory - mówił Interii.



Pogrzeb Pjusa (24 stycznia 2022 r.) 1 / 8 Pogrzeb Pjusa Źródło: PAP Autor: Paweł Supernak udostępnij

W 2021 roku spędził siedem miesięcy w szpitalu i przeszedł kolejne cztery operacje.

Pjus nie żyje. Uroczystość pogrzebowa rapera

Wcześniej wytwórnia Alkopoligamia.com, z którą związny był raper, poinformowała kiedy odbędzie się uroczystość pogrzebowa Pjusa.



O 13:15 na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie odbyła się msza święta.

Następnie kondukt żałobny odprowadził Karola do grobu na cmentarzu miejscowym tj. na Powązkach Wojskowych.

Około 14:30 trumna zostało złożona w grobie. Wykonano "Sen o Warszawie". Odpalono race.



Wśród osób tłumnie zgromadzonych na pogrzebie pojawili się m.in. Łozo, Sokół oraz Hirek Wrona. Osobny wieniec przy grobie rapera złożyli kibice Legii Warszawy.

Instagram Post

Wytwórnia i przyjaciele Pjusa postanowili także upamiętnić go w inny sposób. Wieczorem po uroczystościach pogrzebowych odbędzie się wyjątkowe spotkanie.



"Po tym jak pożegnamy Karola na cmentarzu chcielibyśmy wspólnie pożegnać go na Ursynowie, w miejscu kultowym i legendarnym, bliskim wielu z nas, bliskim również Karolowi" - napisano w specjalnym wydarzeniu na Facebooku.



"Spotkajmy się o 20:22 na Kopie Cwila. Przynieśmy ze sobą dobre wspomnienia, anegdoty, cytaty. Zbierzmy się jak ursynowskie ekipy za starych czasów i dajmy mu znać, że nigdy go nie zapomnimy" - dodano.



Kim był Pjus?

Pjus (Karol Nowakowski) to polski raper i autor tekstów ( posłuchaj! ). Był członkiem składu 2cztery7. Razem ze Stasiakiem i Typ Typem Mesem nagrał dwie płyty - "Funk dla smaku" oraz "Spaleni innym słońcem".

Współpracował z Eldo, Dizkretem, Donatanem, Stoną, Pelsonem i Małolatem.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 2cztery7 Na co ci używki