PJ Harvey wystąpi w Polsce! Zobacz, gdzie odbędą się koncerty

Już w lipcu ukaże się "I Inside the Old Year Dying", dziesiąty album angielskiej artystki. Jak przyznaje PJ Harvey, początki nowego wydawnictwa sięgają aż 6 lat wstecz, gdy kończyła trasę koncertową poprzedniej płyty "The Hope Six Demolition Project".

"Byłam zagubiona i nie miałam pewności, gdzie chcę iść dalej. Tworzyć kolejne albumy i koncertować, czy może dokonać życiowej zmiany?" - mówi Harvey.

Jak dodaje, wciąż powtarzający się cykl nagrywania i ruszania w trasę sprawił, że utraciła swój bliski kontakt z muzyką.

"Ciężko mi opisać, jak bardzo miałam złamane serce. Do tej pory było to dla mnie wszystkim - sposobem na zrozumienie świata" - dodaje.

Do ponownej fascynacji muzyką pomogły jej wrócić dwa czynniki - spotkanie i szczera rozmowa ze słynnym filmowcem Stevem McQueenem oraz - po prostu - powrót do grania muzyki, nawet jeśli robiła to tylko dla siebie, w zaciszu własnego domu.

"Próbując się uzdrowić, a nie mogę znaleźć na to lepszego słowa, siadałam przy fortepianie lub z gitarą i grałam piosenki moich ulubionych artystów. (...) W pewnym momencie zrozumiałam, że nadal to kocham. I to trzyma mnie przy życiu" - twierdzi.

Ten proces doprowadził wkrótce do powstania nowego albumu, wypełnionego poczuciem ciągłych powrotów do nowych początków, który artystka określa mianem "miejsca odpoczynku i pocieszenia" w obliczu współczesnych czasów.

Wideo youtube

PJ Harvey wystąpi w Polsce! [GDZIE? KIEDY? BILETY]

Koncerty odbędą się 24 i 25 października w stołecznym klubie Palladium.

Otwarta sprzedaż biletów na koncert wystartuje w piątek, 16 czerwca 2023 o godzinie 10:00.