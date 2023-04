Brytyjska wokalistka rockowa, autorka tekstów i multiinstrumentalistka, którą magazyn "Rolling Stone" uznał w 1992 r. za Najlepszą Nową Artystkę i Najlepszą Piosenkarkę, a w 2013 r. królowa Elżbieta II mianowała członkinią Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE) za zasługi dla muzyki, zapowiedziała, że nowy album ukaże się 7 lipca nakładem wytwórni Partisan Records. Można go już zamawiać w przedsprzedaży w formatach płyty winylowej i CD "wraz z kilkoma nowo zaprojektowanymi gadżetami", do których zaliczają się koszulki i grafika litograficzna.

W wywiadzie, którego udzieliła magazynowi Rolling Stone w czerwcu ubiegłego roku, PJ Harvey przyznała, że praca nad tym albumem zajęła jej bardzo dużo czasu, ale obecnie "czuje się bardzo zadowolona" z jej wyników. Zdradziła też, że na jej obecną twórczość muzyczną wielki wpływ wywarły ścieżki dźwiękowe, które skomponowali do filmów Jonny Greenwood, Hildur Guðnadóttir i Ryuichi Sakamoto, a także solowe projekty lidera Radiohead Thoma Yorke'a. Jako źródła inspiracji wymieniła również twórczość takich wykonawców, jak: Mica Levi z Micachu & The Shapes, Anna von Hausswolff, Bob Dylan i Elvis Presley. Wspomniała, że piosenki tego ostatniego artysty często gra na fortepianie, ale wyłącznie dla siebie.

Teraz, przy okazji ogłoszenia daty wydania płyty, PJ Harvey powtórzyła na swojej stronie internetowej, że nagranie tego albumu kosztowało ją wiele wysiłku, ale jego brzmienie jest "takie, jakiego oczekiwała". "Myślę, że jest o szukaniu intensywności pierwszej miłości i poszukiwaniu sensu. Nie chodzi tu o jakieś przesłanie, ale uczucie, które czerpię z tej płyty, jest miłością - zabarwioną smutkiem i stratą, a jednak miłością" - dodała artystka.

W ciągu siedmiu lat, jakie minęły od wydania jej poprzedniego albumu studyjnego, PJ Harvey zrealizowała kilka innych ciekawych projektów. W zeszłym roku wydała surrealistyczny poemat "Orlam", który opowiada historię 9-letniej dziewczynki o imieniu Ira-Abel, mieszkającej w angielskim hrabstwie Dorset. Można powiedzieć, że jest to dzieło z wątkami autobiograficznymi, bo PJ Harvey wychowywała się w tym regionie i - podobnie jak jej bohaterka - mieszkała na farmie.

Z kolei w 2019 roku piosenkarka skomponowała muzykę do sztuki scenicznej "All About Eve" z udziałem Lily James i Gillian Anderson oraz do miniserialu "The Virtues". W tamtym roku napisała zaś ścieżkę dźwiękową do serialu "Bad Sisters" platformy Apple TV+.

W komentarzach pod opublikowanym na YouTube singlu z nadchodzącej płyty przewijają się wątki osobiste. Internauci podkreślają, że postrzegają świat i uczucia podobnie jak artystka lub że z jej twórczości uczą się tak go postrzegać i uwielbiają "rozszyfrowywać" jej teksty. Dziękują też PJ Harvey, że "nie ma pojęcia o rynku", więc nie sprzedała się modnym muzycznym trendom, choć z jej talentem byłoby to łatwe. Wielu komentujących podsumowuje też singiel i zapowiedź płyty krótkim hasłem: "geniuszka wróciła".