Pochodząca z Lipnicy Wielkiej Izabela Szafrańska pochodzi z wielodzietnej i muzycznej rodziny. Śpiewa od piątego roku życia, a z wykształcenia jest kulturoznawcą. Współtworzyła zespół El Saffron, który znany był z programu "Must Be The Music", gdzie doszedł do finału szóstej edycji. Skład tworzyli również: Laura i Gabriela Szafrańskie oraz Radosław Kuliś i Artur Kmiecik. Grupa inspirowała się muzyką hiszpańską i sefardyjską.



"Wszyscy razem jesteście magiczni, człowiek jest bliski zwariowania - to jest coś pięknego" - chwaliła zespół Ela Zapendowska.

Izabela Szafrańska w "The Voice of Poland"

Szafrańska oczarowała trenerów podczas przesłuchań w ciemno dziewiątej edycji "The Voice of Poland", gdy zaśpiewała "Flashlight" Jessie J (posłuchaj przeboju!). "I uroda, i głos! Chce się ciebie słuchać, jeśli chciałabyś dołączyć do moje drużyny, to naprawdę będę zaszczycona" - zachwycała się dziewczyną Patrycja Markowska.



"Wszystko dostała ta dziewczyna. Ale piękna, wow!" - mówił Piotr Cugowski.

Ostatecznie Szafrańska trafiła do drużyny Michała Szpaka i swoją przygodę z programem kontynuowała aż do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość Natalii Zastępy.

Rok po wystąpieniu w programie Szafrańska wydała płytę "Z bursztynu". Muzykę do tekstów wybitnych polskich autorów i poetów stworzył kompozytor i aranżer Marcin Partyka.

W marcu 2022 r. Iza zaprezentowała słuchaczom album "Żydowska ulica/Jewish street". Na krążku znalazły się zarówno tradycyjne pieśni żydowskie, sefardyjskie i te powstałe w żydowskim getcie, jak i utwory współczesne.

Wideo Izabela Szafrańska - "Flashlight" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 9

Izabela Szafrańska z nową piosenką. Posłuchaj "Pocałunku"

W lutym 2023 roku - przy okazji walentynek - Izabela Szafrańska we współpracy z Adrianem Konarskim stworzyła piosenkę "Pocałunek". Inspiracją był słynny obraz Gustava Klimta o tym samym tytule.

"To jego najbardziej popularne, a zarazem moje ulubione dzieło. Patrzyłam na obraz i cały ten tekst po prostu do mnie spłynął" - mówi Szafrańska.

"Kilka lat temu, gdy usłyszałem jak Iza śpiewa piosenki Celine Dion (śpiewała "Power of Love" w nokaucie "The Voice of Poland" - przyp. red.), zakochałem się w jej głosie. Czułem intuicyjnie, że jest w tym co śpiewa więcej Izy niż ‘popu’. Wychowałem się na piosence literackiej w Piwnicy pod Baranami, dlatego ogromnie się ucieszyłem, gdy na naszym spotkaniu dowiedziałem się, że Iza śpiewa też pieśni sefardyjskie, że śpiewa też po polsku, co dziś nie jest takie oczywiste. I że jest w stanie wykonać każdą mądrą piosenkę. Wie doskonale, o czym śpiewa, zna poezję i literaturę, a wrażliwość i wibrację w głosie ma tak niezwykłą, że dogłębnie mnie to przejęło" - zdradza Adrian Konarski.