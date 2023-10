Spektakl jest rodzajem komentarza polskiej rzeczywistości oraz rodzajem instruktażu zachowań obywatelskich. To również pokazanie pewnej postawy artysty wobec świata. Świata, w którym przyszło nam funkcjonować - gdzie co innego nam się mówi, a co innego robi - tak twórcy zapowiadają sztukę "Bukartyk - fatalny przykład dla młodzieży".

Za reżyserię odpowiada Adam Opatowicz, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Szczecinie.

W spektaklu wykorzystano piosenki autorstwa Piotr Bukartyk , który w swojej twórczości miesza rocka, bluesa, muzykę folk oraz reggae z kabaretem i piosenką literacką.W obsadzie znaleźli się Joanna Pasternak, Ola Gurdziel, Adrianna Szymańska, Piotr Bumaj, Aleksander Różanek oraz gościnnie Piotr Bukartyk z zespołem Ajagore .



Kim jest Piotr Bukartyk?

Kompozytor, piosenkarz, gitarzysta, radiowiec i konferansjer. Swoją muzyczną przygodę rozpoczął w latach 80. ubiegłego wieku, biorąc udział w konkursach i turniejach piosenki autorskiej. Artysta ma na koncie dziewięć albumów studyjnych i jeden krążek nagrany live. Współpracował m.in. z kabaretem Pod Egidą, brał udział w festiwalach piosenki poetyckiej. Jego płyta "Szampańskie wersety" była nominowana do Fryderyka.

Utwory jego autorstwa wykonują Mietek Szcześniak, Andrzej Krzywy, Varius Manx, Stanisław Sojka, Krzysztof Kiljański i Ewelina Flinta. To właśnie Piotr Bukartyk napisał piosenkę "Z tylu chmur" , którą Pol'and'Rock Festival (a wcześniej Przystanek Woodstock) żegna się z publicznością.

Zespół Ajagore działa z przerwami od 1999 r. Pomorska ekipa nie daje się zamknąć w stylistyczne ramy - w jej muzyce znaleźć można m.in. jazz, rhythm'n'blues, amerykański folk, country i nasze tradycje ludowe. Grupa ma w dorobku m.in. kilka albumów nagranych z Grażyną Łobaszewską .