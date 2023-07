Piosenki Skubasa zwiastują tragedie? Artysta jest zaniepokojony

Wiadomości

W miniony piątek Skubas wyjechał z Korfu, gdzie kręcił teledysk do swojej piosenki "W ogień". Tego samego dnia na tej greckiej wyspie wybuchły pożary. Ten smutny zbieg okoliczności skłonił piosenkarza do refleksji, którą podzielił się z fanami na Facebooku. Nie był to bowiem pierwszy raz, kiedy jego piosenka okazała się złowieszczą zapowiedzią tragicznych wydarzeń. W komentarzach część fanów zaapelowała do Skubasa, by przestał nagrywać.

Skubas pracował na Korfu nad teledyskiem do piosenki "W ogniu" /Artur Zawadzki /Reporter