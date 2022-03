24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

Sporą popularnością w sieci cieszy się utwór "Bayraktar", w którym ukraińskie wojska chwalą się, jak niszczą czołgi i pojazdy opancerzone wroga.

Tytuł "Bayraktar" to oczywiste nawiązanie do nazwy drona tureckiej produkcji Bayraktar TB2 - bezzałogowej jednostki rozpoznawczo-bojowej. Drony pełnią kluczową role podczas wojny z Rosją. Ukraińska armia ma na stanie ok. 20 maszyn. Gen. Mykoła Oleszczuk (dowódca ukraińskich Sił Powietrznych Sił Zbrojnych) określił ten system jako "dający życie" obrońcom.

Te drony w powietrzu mogą operować przez dobę. Ich maksymalny zasięg to ok. 8200 metrów wysokości i 150 km. Standardowo TB2 są przystosowane do przenoszenia uzbrojenia w postaci czterech bomb kierowanych.



Tekst piosenki "Bayraktar"

Utwór "Bayraktar" zaczął szybko obiegać sieć. Aby trafił do szerszej publiczności tekst utworu, w którym wyszydzany jest m.in. Władimir Putin, przetłumaczony został na kilka języków. Oto fragment utworu:

"Russian tankmen hid in the bushes

To sip the fuck*ng shcchi with their bast shoes

But the soup’s fat got overheated in part".

"Bayraktar" na Eurowizję 2022?

Na fali popularności nagrania wielu internautów zaczęło apelować, by utwór "Bayraktar" reprezentował Ukrainę podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w maju w Turynie (Włochy).

Po inwazji Rosji szanse Ukrainy w konkursie w notowaniach bukmacherów wystrzeliły i od tego czasu nasz wschodni sąsiad jest głównym kandydatem do zwycięstwa (26 procent), wyprzedzając dotychczasowych faworytów z Włoch - duet Mahmood & Blanco z piosenką "Brividi" (18 proc.). Polski reprezentant - Krystian Ochman z utworem "River" - zajmuje obecnie szóste miejsce u bukmacherów (4 proc.).



Przypomnijmy, że wyniki preselekcji w Ukrainie wzbudziły spore kontrowersje. Podczas finałowego koncertu nie brakowało problemów technicznych (problemy z odsłuchem podczas występu grupy Cloudless, czy niedziałająca tablica przedstawiająca wyniki), ale to nie był koniec kontrowersji. Eliminacje wygrała Alina Pash z piosenką "Tihy zabutych predkiw (Shadows of Forgotten Ancestors)", otrzymując 8 punktów od jury oraz 7 punktów w głosowaniu telewidzów.

Grupa Kalush Orchestra zarzuciła ukraińskiej telewizji manipulowanie wynikami. Według muzyków wątpliwym jest, aby Pash pokonała w głosowaniu publiczności mającego dużo więcej fanów Wellboya.

Jeszcze przed preselekcjami media nagłośniły, że artystka odwiedziła Krym w 2015 roku, co jest przeciwne zasadom preselekcji - organizator w regulaminie wymaga, aby uczestnicy po 14 marca 2014 r nie przebywali w Rosji oraz na obszarach Ukrainy zajętych przez nią zajętych. Alina Pash odpowiedziała na te zarzuty tłumacząc, że pojechała na Krym autobusem z Ukrainy, a nie samolotem z Rosji, czyli całkowicie legalnie.

Alina Pash przedstawiła publicznemu nadawcy Suspilne dokumenty na potwierdzenie swojej wersji wydarzeń. Jednak według straży granicznej zostały one sfałszowane, a Pash dotarła na Krym z Rosji. Nykołaj Czernotyckyj, rzecznik ukraińskiej telewizji publicznie poinformował, że nie ma możliwości, aby oszuści reprezentowali Ukrainę w Eurowizji. W związku z tym Pash została zdyskwalifikowana z konkursu. Wówczas wokalistka przekazała, że wycofuje swoją kandydaturę.



Tuż przed inwazją Rosji podjęto decyzję, że Ukrainę na Eurowizji 2022 reprezentować będzie laureat 2. miejscach preselekcji, czyli Kalush Orchestra z piosenką "Stefania".

Grupa w swoich utworach łączy rap z ukraińską muzyką folkową. Zespół tworzą raper Ołeh Psiuk oraz muzycy Tymofij Muzyczuk i Witałij Dużyk, a także DJ MS Kyłymmen.