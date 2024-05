Pilne wieści o byłej wokalistce Ich Troje rozgrzały jej fanów. Oto, gdzie trafiła

Agata Buczkowska po odejściu z Ich Troje w 2020 roku nie spoczęła na laurach i od czasu do czasu gości na łamach portali nie tylko plotkarskich.

W ubiegłym roku wokalistka zaprezentowała solowy singiel "Spowiedź". Piosenka może i nie przyniosła w jej karierze przełomu, ale przynajmniej udowodniła, że dziewczyna nie porzuciła swoich pasji.





Agata Buczkowska startuje w konkursie Miss Polski

Teraz Agata przygotowuje się do występu w konkursie Miss Polski 2024, o czym poinformowała na swoim Instagramie.

"Finalistka Miss Polski. Widzimy się już przed telewizorami 5 lipca w Polsacie! Wałcz i zachodniopomorskie górą. Trzymajcie kciuki" - napisała pod zdjęciem przedstawiającym ją w szarfie uczestniczki.



Agata Buczkowska w Ich Troje nie zagrzała miejsca

Zespół Ich Troje, obecny jest na polskiej scenie muzycznej już od prawie trzech dekad i znany głównie za sprawą koloru fryzur lidera i częstych zmian wokalistek. Pierwsza była Magda Femme, następnie Justyna Majkowska, po której pojawiła się Anna Świątczak. Agata Buczkowska została głosem Ich Troje w 2017 roku i mogliśmy usłyszeć ją tylko na jednej płycie zespołu. Do tego niezbyt ciepło przyjętej przez publiczność i dziennikarzy.



Zdjęcie Agata Buczkowska i Michał Wiśniewski / VIPHOTO / East News

"Nowa członkini Ich Troje to prawdopodobnie najjaśniejszy punkt tego albumu. Muzykę czuje w zasadzie instynktownie, prowadzi swoje partie pewnie, czysto, stanowiąc przeciwwagę dla chrypiącego wokalu Michała Wiśniewskiego. Agacie brakuje jeszcze nieco siły przebicia czy - mówiąc ogólniej - charyzmy, a do tego można czasem zastanawiać się też nad interpretacją wokalną części tekstów, ale prawdopodobnie to wszystko z czasem nadejdzie. Cieszy za to zwyczajnie, że Ich Troje ma satysfakcjonującą technicznie wokalistkę" - pisał w 2017 roku recenzent Interii o płycie "Pierwiastek z dziewięciu", ocenił album na 1/10 i uznał za jeden z najgorszych krążków sezonu.

Zdjęcie Michał Wiśniewski, Agata Buczkowska / East News / East News

Agata wypadła ze składu już w 2020 roku. Obowiązkowe plotki o rzekomym romansie z Michałem Wiśniewskim zostały szybko zdementowane, ale relacje między artystami pozostały napięte.

"Nastąpiła roszada w składzie wokalnym i muzycznym, która jest niezbędna do dalszego prawidłowego rozwoju zespołu. Tym, którzy odchodzą życzę z całego serca powodzenia w życiu osobistym jak i zawodowym. Mam nadzieję, że wspólnie spędzony czas składał się z chwil, które w większości będziecie miło wspominali. Z moich i swoich błędów wyciągniecie wnioski, które zaowocują nowymi projektami lub przynajmniej oszczędzą rozczarowania" - pożegnał ją w swoim wpisie Michał Wiśniewski.