Pig Destroyer z nową płytą "Head Cage"

Po sześciu latach hibernacji nowym albumem przypomni o sobie waszyngtoński Pig Destroyer.

Pig Destroyer powraca /Joey Wharton /

"Head Cage", szósty longplay Pig Destroyer, powstał - rzecz jasna - pod okiem Scotta Hulla, gitarzysty zespołu, a na co dzień inżyniera dźwięku w studiu Visceral Sound, przez które przewijają się całe tabuny grup spod znaku ekstremalnego metalu i hardcore'u.



Za miks i mastering odpowiadał Will Putney (Exhumed, Every Time I Die, Body Count). Okładkę zaprojektował Mark McCoy (Full Of Hell, Nothing).



"Pod względem muzycznym, zespół nadal przesuwa granice metalu, grindcore'u, noise'u i punka, zwiększając intensywność i pozostawiając oszołomionego słuchacza w stanie ciężkiego szoku, a wszystko to w niespełna 33 minuty" - czytamy o nowym materiale podopiecznych filadelfijskiej Relapse Records.



Warto dodać, że materiał zarejestrowano z udziałem basisty Johna Jarvisa (w składzie od 2013 r.), co w przypadku Pig Destroyer nie było dotąd rzeczą oczywistą.



Na "Head Cage" (tytuł od nazwy średniowiecznego narzędzia tortur) usłyszymy też trzech gości: Richarda Johnsona i Katherine "Kat" Katz, czyli wokalny duet z Agoraphobic Nosebleed, oraz Dylana Walkera z Full Of Hell.



Następca albumu "Book Burner" (2012 r.) trafi do sprzedaży 7 września w pełnym wachlarzu formatów (CD, kaseta, winyl, cyfrowo).



Z teledyskiem do premierowej kompozycji "Army Of Cops" Pig Destroyer (z gościnnym udziałem Richarda Johnsona) z płyty "Head Cage" możecie się zapoznać poniżej:

Clip Pig Destroyer Army of Cops

Oto lista utworów longplaya "Head Cage":

1. "Tunnel Under The Tracks"

2. "Dark Train"

3. "Army Of Cops"

4. "Circle River"

5. "The Torture Fields"

6. "Terminal Itch"

7. "Concrete Beast"

8. "The Adventures Of Jason And Jr"

9. "Mt. Skull"

10. "Trap Door Man"

11. "The Last Song"

12. "House Of Snakes".