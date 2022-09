Ekologiczne płyty przyszłością muzyki? Rozkładają się

Pierwsza na świecie płyta analogowa z bioplastiku może pomóc uratować świat

Na stronie A tego 12-calowego "winylu" nowej generacji nagrano utwór "Future, If Future" wokalisty i współzałożyciela amerykańskiej grupy rockowej R.E.M. - Michaela Stipe'a, a na stronie B - ballada "Oh My Heart" brytyjsko-amerykańskiej artystki Beatie Wolfe. A jeśli muzyka się nie spodoba, albo znudzi... środowisko nie ucierpi. Płytę można wrzucić do kompostownika, gdzie się rozłoży. Wręcz z korzyścią dla natury.

Płyty winylowe są od kilku lat popularniejsze od formatu CD /Bruno Vincent / Staff /Getty Images