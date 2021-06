4 czerwca premierę miała płyta "Wodecki Jazz '70 - Dialogi", która stanowi hołd dla Zbigniewa Wodeckiego.

Zbigniew Wodecki zmarł w 2017 roku AKPA

Reklama

"Jest tu wszystko, co lubimy. Jest podróż w czasie. Jest Zbigniew Wodecki, ale uwaga - taki, jakiego nie znaliśmy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Wodecki na scenie młodnieje? INTERIA.PL

Reklama

I jest wyjątkowa relacja, stworzona między znalezionymi w archiwach materiałami, a współczesnym głosem polskiego jazzu. To istota tego albumu, zrobionego niemal na granicy artystycznego szaleństwa. W 2021 roku, czyli cztery lata od śmierci Zbigniewa Wodeckiego, twórczość artysty okazuje się niezmiennie świeża i inspirująca, szczególnie ta jej część, która dopiero teraz staje się szerzej znana" - można przeczytać w zapowiedzi albumu.

Ten niecodzienny projekt muzyczny łączy archiwalne nagrania kompozycji Zbigniewa Wodeckiego oraz ich interpretacje, które zaproponowali znakomici muzycy polskiej sceny jazzowej. Stylistycznie płyta pokazuje jazz lat 70., kiedy artysta komponował i bawił się ekstrawagancko głosem, przede wszystkim jednak grał na skrzypcach z orkiestrami Jerzego Miliana czy Andrzeja Trzaskowskiego, a swoje autorskie utwory nagrywał w Polskim Radiu.

Zaproszeni do projektu goście, m.in. Henryk Miśkiewicz, Leszek Możdżer, Marek Napiórkowski, Michał Tokaj oraz Michał Barański i Paweł Dobrowolski, wybrali po jednym z utworów Zbigniewa Wodeckiego do autorskiej aranżacji. Materiały sprzed lat udostępniło na licencji Archiwum Polskiego Radia, a te współczesne powstały podczas sesji nagraniowej z grudnia 2020 i początku 2021 roku.

Płyta ukazała się na CD, od 30 lipca będzie dostępna również na winylu.

"Tamten chłopak ze skrzypcami": Zbigniew Wodecki skończyłby 70 lat 1 / 12 Zbigniew Wodecki przez wiele lat kojarzony był w pierwszej kolejności z piosenką z bajki "Pszczółka Maja". Był jednak kimś znacznie więcej, niż wokalistą, którego często mogliśmy zobaczyć z trąbką w ręku. Źródło: AKPA udostępnij

"Właśnie spełnia się jedno z moich marzeń. Przedstawiam Państwu szalonego muzycznie Zbigniewa Wodeckiego z niezwykłych czasów! Uwielbiam całą, niezwykle różnorodną twórczość Taty, szczególnie z lat 70-tych. To nie tylko klimat tamtych 'szalonych' lat, to wielka przestrzeń muzyczna, w której Tata artystycznie się poszukiwał. Wyobraźmy to sobie... Chwilę po szkole muzycznej zostaje zaproszony przez Marka Grechutę do zespołu Anawa, gra z Ewą Demarczyk, w Piwnicy Pod Baranami, z orkiestrami Polskiego Radia, z big-bandem Jerzego Miliana. Komponuje, nagrywa płytę '1976' i wygrywa ważne festiwale muzyczne lubianymi i charakterystycznymi dla siebie utworami, jak 'Strach na wróble', 'Izolda' czy 'Wspomnienia tych dni'. A w międzyczasie... powstaje taki kapitalny jazz!

Wybrałam na tę płytę utwory i kompozycje z tamtych lat, zwariowane i znakomite, do których nagraliśmy z naszymi gośćmi, wspaniałymi jazzmanami, ich nowe aranżacje. To jeszcze inna muzyczna twarz Zbigniewa Wodeckiego - instrumentalny jazz" - skomentowała córka artysty, Kasia Wodecka-Stubbs.