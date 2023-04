Brian Fentress to pochodzący ze Stanów Zjednoczonych wokalista, dyrygent, producent oraz kompozytor. W USA występował głównie w chórach gospel u boku takich wykonawców jak: Aretha Franklin, Kirk Franklin, Cece Winans i Lyle Lovette. Przed zgłoszeniem się do "The Voice of Poland" przez kilka lat podróżował po Europie, gdzie prowadził m.in. warsztaty gospel.

W 2016 roku muzyk postanowił zamieszkać w Warszawie. W Polsce założył również chór gospel Regeneration, a ponadto był wykładowcą Akademii Muzycznej w Łodzi.

Brian Fentress zachwycił w "The Voice of Poland"

Wokalista zgłosił się do ósmej edycji "The Voice of Poland", a podczas przesłuchania w ciemno wykonał przebój Whitney Houston "My Love Is Your Love".



Amerykanin zaintrygował trenerów. Fotel w ostatecznym rozrachunku odwrócił każdy z nich. Maria Sadowska zaraz po odwróceniu się zaczęła tańczyć, natomiast Andrzej Piaseczny , który jako ostatni wcisnął przycisk, był przekonany, że... ujrzy "dużą kobietę". Wokalista nie krył zaskoczenia, gdy zobaczył, kto znajduje się na scenie. Ostatecznie wielka sympatia Sadowskiej do Fentressa przeważyła, a ten zdecydował się kontynuować z nią współpracę w programie.

Specjalizujący się w gospel wokalista w programie dotarł do pierwszego odcinka na żywo, gdzie wykonał przebój Beyonce "Love On Top". Niestety występ nie przypadł do gustu m.in. Piasecznemu, a Sadowska zdecydowała się odesłać uczestnika do domu.

Fentress po programie nadal koncertuje i nagrywa. Współpracował m.in. z Marcinem Pendowskim, wystąpił na sylwestrze TVN-u razem z Soul City, natomiast 21 kwietnia ma ukazać się jego wspólny utwór z Nickiem Sincklerem, Kayah i Sound'n'Grace pt. "Kochaj różnym być/Every Kind of Love".