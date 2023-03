Phlebotomized: Album "Clouds Of Confusion" w szczegółach

"Clouds Of Confusion", czwarty longplay progresywnych deathmetalowców, zarejestrowano w Soundlodge Studio i Bartok Industries, gdzie nad przebiegiem sesji nagraniowej czuwali niemiecki fachowiec Jörg Uken oraz Rob op 't Veld, klawiszowiec Phlebotomized . Autorem okładki jest rosyjski artysta Andrey Khrisanenkov.

Świeży materiał Phlebotomized trafi na rynek 26 maja w barwach rodzimej Hammerheart Records. Płyta dostępna będzie w wersji CD, na winylu oraz cyfrowo.



Nowy album Phlebotomized pilotuje wypuszczony w grudniu 2022 roku singel "Death Will Hunt You Down", który możecie sprawdzić poniżej:

Reklama

Wideo Phlebotomized - Death Will Hunt You Down

Phlebotomized - szczegóły płyty "Clouds Of Confusion" (tracklista):

1. "Bury My Heart"

2. "Alternate Universe"

3. "Lachrimae"

4. "Desolate Wasteland"

5. "Destined To Be Killed"

6. "Pillar Of Fire"

7. "Bury My Heart Reprise"

8. "Death Will Hunt You Down"

9. "A Unity Your Messiah Pre Claimed?"

10. "Dawn Of Simplicity"

11. "Context Is For Kings (Stupidity And Mankind)".