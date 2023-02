Utwór "Strange Dance" jest trzecim zwiastunem albumu, po głównym singlu "Check For Signs Of Life", który ukazał się w październiku 2022 roku i utworze "Picking Up Pieces" wydanym w zeszłym miesiącu.

Zgodnie z oświadczeniem prasowym Selwaya, piosenka "bardzo długo dojrzewała". Została bowiem napisana ponad 20 lat temu, czyli w czasach, gdy zespół Radiohead nagrywał albumy "Kid A" i "Amnesiac". Mimo to artysta dopracowywał ją do samego końca i finalna wersja powstała dopiero podczas ostatniej sesji nagraniowej nadchodzącej płyty.

Reklama

"Dziwny taniec odnosi się do tych wszystkich wygibasów, które wykonujemy próbując zrównoważyć ze sobą pozornie niemożliwe do pogodzenia elementy naszego życia, z relacjami, które pomagają nam poruszać się po tej niepewności" - powiedział Selway, wyjaśniając tytułową metaforę.

Na sam album "Strange Dance" składa się 10 piosenek skomponowanych przez Selwaya na pianinie i gitarze, a później wzbogaconych partiami smyczków, instrumentów dętych i syntezatorów. "Skala tego muzycznego krajobrazu była zamierzona od samego początku. Chciałem, aby pejzaż dźwiękowy był szeroki i wysoki, ale w jakiś sposób owijał się wokół intymnego wokalu w jego sercu" - oświadczył artysta.

Wideo Philip Selway - Strange Dance (Official Audio)

Czytaj także:

Bartek Wąsik: Mój "Creep" jest o Polsce [WYWIAD]