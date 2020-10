Phil Collins walczy z byłą żoną. Chce wyrzucić ją z domu

Phill Collins szykuje się na batalię z byłą żoną Orianne Cevey. Muzyk ponownie rozstał się ze swoją partnerką i zamierza zmusić eksżonę do opuszczenia jego domu.

Phil Collins walczy z byłą żoną o dom na Florydzie /Desiree Navarro /Getty Images

Phil Collins oraz Orianne Cevey byli małżeństwem od 1999 roku (trzecia żona muzyka). Para doczekała się dwóch synów - Matthew i Nicolasa. To dla Cevey muzyk grupy Genesis przeniósł się do jej rodzinnej Szwajcarii (tam kupili dom w Begnins z widokiem na Jezioro Genewskie).

Reklama

Sielanka trwała siedem lat. W 2006 roku gwiazdor rozstał się ze swoją żoną, a rozwód mocno odbił się na jego zdrowiu psychicznym (pocieszenie znalazł w alkoholu).

Po ogłoszeniu separacji artysta przeniósł się do pobliskiej miejscowości Féchy, by móc dalej widywać się z dziećmi. Jednak wkrótce po rozwodzie Orianne Cevey z synami wyprowadziła się do Miami.

"Budziłem się, włączałem telewizję i nalewałem sobie kieliszek wina. A pod koniec dnia okazywało się, że poszło kilka butelek - i wciąż byłem trzeźwy! Ale za dużo czasu spędzałem w poziomie, co odbiło się na moim ciele. Prawie umarłem, bo moje organy zaczynały się wyłączać" - mówił kilka lat temu Collins.

Po rozstaniu z Orianne muzyk do 2015 r. spotykał się z amerykańską prezenterką telewizyjną Daną Tyler. Ma za sobą zakończone rozwodami małżeństwa z Andreą Collins (mają syna Simona, wokalistę i perkusistę) i Jill Tavelman (mają córkę, aktorkę Lily Collins).

W 2016 roku Collins zdradził, że wrócił do trzeciej żony. Tym razem u boku Cevey perkusista wytrzymał cztery lata.



Jak donosi TMZ.com tym razem rozstanie pary jest definitywne, a Collins podjął już zdecydowane kroki, aby usunąć Orianne ze swojego życia.

Dziennikarze plotkarskiego serwisu dotarli do informacji według których słynny muzyk za wszelką cenę chce wyrzucić byłą żonę z domu na Florydzie, twierdząc, że to jego własność. Cevey odgraża się, że nie opuści posiadłości, a co więcej ujawni kompromitujące informacje na temat muzyka. Chce również negocjować umowę rozwodową.

Serwis podał też, że Collins do tej pory zapłacił byłej żonie 47 milionów dolarów i nie ma zamiaru dokładać do jej kolejnych wydatków i nietrafionych inwestycji. Gwiazdor przymierza się do złożenia w sądzie wniosku o eksmisję.