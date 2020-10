Persuader: Płyta "Necromancy" w szczegółach

Na początku grudnia swą premierę mieć będzie nowy album Persuader.

Persuader zdradza szczegóły nowej płyty /materiały prasowe

Pierwsza od sześciu lat płyta powermetalowców z Umeå, wylęgarni talentów na północy Szwecji (m.in. Meshuggah, Refused, Cult Of Luna), trafi do sprzedaży 4 grudnia.

Reklama

Powstanie na mocy nowego kontraktu Persuader z włoską wytwórnią Frontiers.



Przypomnijmy, że "Necromancy", piąty longplay Persuader, będzie pierwszym albumem szwedzkiego kwartetu z udziałem gitarzysty Fredrika Mannberga z Nocturnal Rites, kolejnej formacji z Umeå.

Szwedzi podzielili się właśnie z fanami pierwszym singlem z nowej płyty.

Utworu "The Curse Unbound" Persuader możecie posłuchać poniżej:

Wideo Persuader - "The Curse Unbound" - Lyric Video

Oto lista kompozycji albumu "Necromancy":

1. "The Curse Unbound"

2. "Scars"

3. "Raise The Dead"

4. "Reign Of Darkness"

5. "Hells Command"

6. "Gateways"

7. "The Infernal Fires".