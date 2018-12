Perrie Edwards (Little Mix): Bądźcie kimś więcej niż ładnymi dziewczynami z Instagrama

Członkini Little Mix, Perrie Edwards, zaapelowała do fanek zespołu, aby nie skupiały się w swoim życiu przede wszystkim na wyglądzie.

Perrie Edwards zaapelowała do fanek /Joe Maher /Getty Images

Przypomnijmy, że Perrie Edwards oraz jej koleżanki z Little Mix powróciły z nowym albumem "L5" 16 listopada tego roku. Wokalistki na nowej płycie przemyciły wątki feministyczne (m.in. w pierwszym singlu "Woman Like Me") a klipem "Strip" postanowiły walczyć z wszechobecnym hejtem w sieci. Dlatego też wystąpiły w nim nago, a swoje ciała pokryły wulgaryzmami i obelgami.

Piosenka i teledysk miały zachęcić również oglądające to kobiety do akceptacji swojego ciała. Klip wzbudził sporo kontrowersji. W ostrych słowach skrytykował go m.in. brytyjski prezenter Piers Morgan (zarzucił grupie promowanie muzyki nagością), a w obronę piosenkarki wzięły m.in. Ariana Grande i Lauren Jauregui.

Wątek akceptacji własnej osoby i priorytetów w życiu rozwinęła Perri Edwards w rozmowie z gazetą "Metro".



Clip Little Mix Strip ft. Sharaya J

"Ludzie chcą wyglądać idealnie. Ludzie chcą być piękni. Ludzie wolą wyróżniać się swoim wyglądem a nie swoim hobby i tym, co chcą robić podczas swojej kariery. Nie musicie pracować tylko po to, aby być idealną, perfekcyjną kobietą" - apelowała wokalistka.

"Rób to, co ku**a chcesz. Bądź silna. Bądź ambitna. Cokolwiek robisz, bądź silna. Bądź prawnikiem, lekarzem, kimkolwiek chcesz, bo to możliwe. Nie musisz wyglądać jak ładna dziewczyna z Instagrama - to jest cholernie nudne" - kontynuowała.

Wokalistka dodała, że wraz z resztą zespołu stara się przełamać stereotypowe myślenia na temat kobiet oraz obalać stereotypy, które utarły się w społeczeństwie za pośrednictwem filmów i programów telewizyjnych.



Perrie stwierdziła, ze kobiety nie powinny czekać na bogatego faceta, tylko same przejąć kontrolę nad własnym losem i zdobyć pieniądze. "Dlaczego nie mogę być bogatą żoną? Dlaczego nie mogę być w związku tą osobą z siłą i innymi rzeczami?" - opowiadała.

"Staramy się stworzyć nową generację, która przestaje myśleć w stary sposób" - podsumowała Perrie, która spotyka się z piłkarzem Liverpoolu, Alexem Oxlade-Chamberlainem.

W Wielkiej Brytanii płyta "L5" zadebiutowała na trzecim miejscu brytyjskiej listy bestsellerów UK TOP 40 z wynikiem ponad 50 tys. sprzedanych egzemplarzy w pierwszym tygodniu od premiery.