Perkusista Tom Hunting (Exodus) rozpoczyna walkę z rakiem. "Jestem gotowy do walki!"

U Toma Huntinga, perkusisty amerykańskiej grupy Exodus, zdiagnozowano raka żołądka.

Reklama

Tom Hunting poinformował o swojej chorobie /materiały prasowe

O swojej chorobie Tom Hunting, który 10 kwietnia skończył 56 lat, poinformował osobiście.

Reklama

"Dziś zaczynam leczenie raka płaskonabłonkowego. Jest to nowotwór gastryczny, który wykryto u wpustu mojego żołądka w lutym. Informuję o tym publicznie, by zwiększyć świadomość wśród ludzi, by zwracali uwagę na objawy towarzyszące problemom z żołądkiem i przełykiem. Jeśli się utrzymują, idźcie się przebadać.

Mówię o tym bez ogródek, bo jeśli mogę pomóc komuś poprzez to, czego sam się dowiedziałem, albo jeśli ktoś ma wiedzę, z którą może się ze mną podzielić, wszyscy wygrywamy! Poznanie wroga dodaje sił, jesteś o krok bliżej do pokonania go!" - napisał rozpoczynający chemioterapię Tom Hunting.

"To tyle, jeśli chodzi o złe wieści. Co do dobrych, fizycznie czuję się doskonale! Będę w niego walił jak w pieprzony werbel, który wisi mi kasę! Mam wsparcie i otaczają mnie wspaniali lekarze, którzy sami w sobie stanową armię. Jestem gotowy do walki!" - zapewnia perkusista kalifornijskiego Exodus, żywej legendy amerykańskiego thrash metalu znad Zatoki San Francisco.

Przypomnijmy, że Exodus mają już za sobą nagrania nowej płyty. Premierę "Persona Non Grata", pierwszego od siedmiu lat album weteranów thrashu z Bay Area, zaplanowano wstępnie na lato nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records.

"Będziemy mieć w tym roku co świętować wraz z premierą ugruntowującego naszą karierę albumu i promującymi go trasami. Nie mogę się doczekać, żebyście go usłyszeli, a jeszcze bardziej nakręca mnie, by zacząć grać te utwory na żywo! Wkrótce się zobaczymy! Pozdrawiam!" - dodał Tom.

W osobnym oświadczeniu wypowiedział się również Gary Holt, słynny gitarzysta Exodus. "Exodus przesunie premierę nowej płyty, by Tom, pokonawszy chorobę, mógł wrócić w pełni sił do koncertowania i okładać swoje bębny tak, jak tylko on to potrafi! Kiedy już skopie dupsko rakowi, a wiemy, że to zrobi, powrócimy do demolowania waszych tyłków z najlepszym albumem! Wyrazy miłości i optymizmu dla mojego brata" - poinformował Holt.

Wyjaśnijmy, że rak płaskonabłonkowy żołądka jest bardzo rzadko spotykany i stanowi zaledwie od czterech do siedmiu setnych procenta wszystkich przypadków nowotworów tego organu.

Dodajmy, że pochodzący z Richmond w stanie Kalifornia Tom Hunting jest założycielem powstałego w 1979 roku Exodus, który powołał do życia wraz z Kirkiem Hammett, przyszłym gitarzystą Metalliki.

Zobacz teledysk "Blood In, Blood Out" Exodus z 2014 roku: