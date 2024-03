Sztuczna inteligencja zmienia każdą branżę. Również oszuści coraz chętniej sięgają po nią, aby coraz lepiej uwiarygadniać swoje przekręty.

Na początku tego roku w sieci głośno zrobiło się o ich najnowszym oszustwie, do którego użyli wizerunków Taylor Swift oraz Seleny Gomez. Coraz częściej również w Polsce oszuści próbują podejść internautów za pomocą sztucznej inteligencji.



Do oszustw i wyłudzeń danych regularnie wykorzystuje się wizerunek polityków, m.in. Rafała Trzaskowskiego oraz Sławomira Mentzena. Oszuści zaczynają częściej sięgać też po podobizny znanych osób, a AI dało im możliwości m.in. kopiowania głosów celebrytów. Wystarczy niewielka próbka, choćby z wywiadów, aby sztuczna inteligencja - w lepszym lub gorszym stopniu - odtworzyła głos gwiazd.



Grzegorz Skawiński apeluje. "Pod żadnym pozorem nic mi nie wysyłajcie"

Tym razem oszuści wykorzystali Grzegorza Skawińskiego, "pożyczając" sobie jego głos w celu wyłudzenia pieniędzy od internautów.

Po sieci krążą nagrania, w których ktoś podszywa się pod gitarzystę Kombii, zakłada też jego fałszywe konta w mediach społecznościowych i rozsyła prośby o przysyłanie mu pieniędzy. Dla uwiarygodnienia fałszywe konta używają do nagrań głosu Skawińskiego wygenerowanego przez AI.

Skawiński poczuł się zobligowany ostrzec fanów przed próbami wyłudzeń. Opublikował stroies na Instagramie, w którym ostrzegł obserwujących.



"Cześć, mam ważny komunikat. Ostatnio w sieci pojawiło się bardzo dużo fałszywych kont, które podszywają się pode mnie, wysyłając wiadomości tekstowe i głosowe ze spreparowanym przez sztuczną inteligencję moim głosem. Zwracam się do was z ogromną prośbą o nielajkowanie podejrzanych profili, nienawiązywanie z nimi kontaktów, a broń Boże, nie wysyłajcie pieniędzy i nie podawajcie danych kont bankowych. Nie bądźcie łatwowierni, bądźcie czujni" - stwierdził.



Skawiński: Nigdy nie proszę o pieniądze. Sprawa trafi na policję?

Skawiński na temat oszustwa wypowiedział się też dla Radia Gdańsk.

"Bardzo często są to tak zwane boty, czyli nie są to żywe, prawdziwe konta, tylko konta wygenerowane w całkowicie sztuczny sposób. Trzeba być bardzo naiwnym, bo te korespondencje często są jak z translatora; one nawet nie są po polsku. Podobnie jest zresztą z "podróbkami" głosu: uważne ucho usłyszy, że to mówi syntezator, moją barwą, ale to nie jest normalny głos, normalna mowa. Ja, Grzesiek Skawiński, mówię: nikogo nie proszę o pieniądze, pod żadnym pozorem nic mi nie wysyłajcie" - stwierdził.

Skawiński dodał, że nie wyklucza, że sprawa zostanie zgłoszona na policję.