Pectus: Płyta "Najlepiej być w podróży". Gościnnie Kayah, Cerekwicka, Szroeder, Ostrowska i Popowska

Nowa płyta formacji Pectus będzie zatytułowana "Najlepiej być w podróży". Tym razem bracia Szczepanik postanowili sięgnąć po ponadczasowe teksty Wojciecha Młynarskiego. Muzykę skomponował wokalista zespołu, a do wspólnych nagrań zostały zaproszone czołowe polskie wokalistki, wśród nich Kasia Cerekwicka, Kasia Popowska, Natalia Szroeder i Małgorzata Ostrowska.

Na czele grupy Pectus stoi Tomek Szczepanik /Piotr Matusewicz / East News

Płytę "Najlepiej być w podróży" zapowiada singel o tym samym tytule. W duecie z Tomkiem Szczepanikiem zaśpiewała Kasia Popowska. Artyści wierzą, że nowe wydawnictwo będzie prawdziwą gratką dla tych, którzy kochają piękne, uniwersalne teksty Wojciecha Młynarskiego, niebanalne aranżacje i niezwykłe duety wokalne.

Reklama

"Trwają końcowe prace naszą nową płytą, która będzie miała swoją premierę już 8 listopada. To będzie płyta z niepublikowanymi do tej pory tekstami Wojtka Młynarskiego, a Tomek skomponował do nich 10 melodii. Zaśpiewają m.in. Kayah, Natalia Szroeder, Tulia i Kasia Cerekwicka. Więcej nie będziemy zdradzać, bo jeszcze mamy do tego troszkę czasu" - mówi agencji Newseria Marek Szczepanik.

Nowa płyta doskonale wpisze się w jubileusz 15-lecia działalności zespołu Pectus, który zaplanowano w 2020 roku. A na razie trwa letni sezon koncertowy, a grafik koncertowy tej grupy pęka w szwach. Artyści spotykają się z fanami na występach plenerowych w różnych częściach naszego kraju.

Natalia Szroeder walczy z kreacją 1 / 7 Natalia Szroeder zmaga się z kreacją podczas koncertu "Miłość jest wszystkim" w Gdyni Źródło: Reporter Autor: Wojciech Strozyk/ udostępnij

"Mnóstwo rzeczy się u nas dzieje, pracujemy. Cały czas jesteśmy intensywnie w trasie. Pracujemy nad płytą, więc na wiosnę odbędzie się trasa koncertowa promująca, bo obchodzimy 15-lecie zespołu w przyszłym roku, więc też mamy taki swój mały jubileusz. Mamy bardzo intensywny czas, ale my właśnie lubimy taki intensywny czas. Cały czas w podróży i najlepiej być w podróży" - mówi Marek Szczepanik.

Wideo PECTUS feat. Kasia Popowska "Najlepiej być w podróży"

Sprawdź tekst utworu "Najlepiej być w podróży" w serwisie Teksciory.pl

Zespół Pectus powstał w 2005 roku w Rzeszowie. Trzy lata później podbił serca fanów utworem "To, co chciałbym ci dać" ( posłuchaj! ), który zagwarantował im Słowika Publiczności podczas 45 Sopot Festivalu. Od 2012 roku formację tworzą czterej bracia Szczepanik: Tomek (kompozytor, wokal, lider zespołu), Marek (perkusja), Mateusz (bas) i Maciej (gitara). Pierwszym owocem ich współpracy była płyta "Siła braci".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pectus zapowiada płytę do tekstów Wojciecha Młynarskiego Newseria Lifestyle

Kolejny ważny album w dyskografii zespołu to "Kobiety", z udziałem m.in. Urszuli Dudziak, Patrycji Markowskiej, Ireny Santor, Grażyny Łobaszewskiej i Maryli Rodowicz. W 2016 roku ukazała się z kolei płyta "Kolędy przy kominie", a w 2018 - "Akustycznie".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pectus Jeden moment