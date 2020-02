Paweł Izdebski i nowy teledysk "Nora". W głównej roli Katarzyna Dąbrowska

W walentynki do sieci trafił teledysk "Nora" promujący płytę "@strach" Pawła Izdebskiego, wokalisty Studio Accantus i gitarzysty zespołu Ralpha Kaminskiego.

Paweł Izdebski prezentuje nowy teledysk /Anna Bednarek /materiały prasowe

W 2017 roku Paweł Izdebski wydał debiutancką EP-kę "Książę Naiwności", finansując ją kampanią crowdfundingową. W połowie stycznia po raz kolejny samodzielnie wydał album, rezygnując z popowego i bajkowego klimatu EP-ki na rzecz bardziej rockowych, alternatywnych brzmień.

"W liczbach jestem już dorosłym człowiekiem, ale moja dusza po dziś dzień walczy z demonami przeszłości. Możemy wiecznie uciekać, cofać się i tkwić w bezpiecznym miejscu albo... wziąć swój strach pod rękę i zacząć być wolnym. Fizycznie i psychicznie. Mam wrażenie, że zbyt późno orientujemy się, ile czasu tracimy i jak mało go mamy. Mocno wierzę w to, że któraś z piosenek złamie cię do tego stopnia, że wyznasz miłość odpowiedniej osobie, odkurzysz instrument, który przez lata leżał na strychu albo zadzwonisz do osoby, która boi się tak samo jak ty" - mówi 30-letni muzyk.

Kolejnym singlem promującym płytę "@strach" jest utwór "Nora".

Nagranie inspirowane jest powieścią Toma Perrotty "The Leftovers". Nora to nie lisia jama, a imię bohaterki - powieści i utworu Pawła Izdebskiego. Bohaterki, która bez końca podejmuje trudne decyzje.

W teledysku nakręconym przez Dawida Grzelaka wystąpiła Katarzyna Dąbrowska, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. znana m.in. z seriali "Na dobre i na złe" czy "Belfer", a także z 11. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" (zajęła drugie miejsce).

Teledysk do utworu "Nora" to opowieść o problemach rodzących się w psychice człowieka oraz obciążeniu jakim stają się one w codziennym życiu. Zwyczajny dzień staje się coraz trudniejszy do przeżycia. "Nora" to także próba odnalezienia odpowiedzi na to, co tak naprawdę jest normą. Nasuwa się pytanie, czy szaleństwo jest nacechowane negatywnie, czy może jest jedynym przejawem życia? - czytamy.



Płytę promowały wcześniej utwory "Laura", "Niewiarygodne", "Szwy" i "3".



Oto szczegóły "Niewiarygodny Tour":



23.02 - Białystok, 6-ścian Pub

29.02 - Szczecin, Czarna Sala

1.03 - Gdańsk, Drizzly Grizzly

14.03 - Olsztyn, CEiK

15.03 - Toruń, Od Nowa

19.04 - Rzeszów, LUKR

24.04 - Kraków, Fort Luneta.

