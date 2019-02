Pawbeats z nowym singlem z płyty "OUT". Zobacz klip "Lęk"

"Lęk" to singel promujący album "OUT" Pawbeatsa. Utwór powstał we współpracy z Anią Dąbrowską. W teledysku kręconym m.in. w Irlandii Północnej występuje aktorka Anna Karczmarczyk.

Pawbeats zaprezentował kolejny teledysk /Dawid Branecki /materiały prasowe

"Lęk" to singel z ostatniego albumu Pawbeatsa "OUT" i pierwsza jak dotąd kooperacja z Anią Dąbrowską.

"Myślę, że wielu z nas odczuwa trudne do nazwania i do wytłumaczenia lęki. Czasem nieuzasadnione, niekiedy spowodowane doświadczeniami z przeszłości. O podobnym jest właśnie utwór, który razem z Anią nagraliśmy. Czuję, że nadawaliśmy na podobnych falach przy tej współpracy" - dodaje producent.

Za produkcję klipu odpowiada Pawbeats wraz z ekipą Videoflow Media, zdjęcia do teledysku były realizowane m.in. w Irlandii Północnej.



Clip Pawbeats Lęk - ft. Ania Dąbrowska

"Bardzo często angażuję się w pracę nad teledyskami, ponieważ już na etapie tworzenia muzyki w mojej głowie pojawiają się pewne obrazy, pomysły, które potem przybierają formę scenariusza. Tak było i tym razem. Poza tym w czasie swoich podróży poszukuję miejsc, które wywołują we mnie emocje, które chciałbym jakoś zachować, zapisać. I tak oto w 'Lęku' pojawiła się północnoirlandzka aleja buków" - mówi.

Pawbeats na swoim najnowszym albumie oddał głos artystom, których twórczość jest mu bliska. Oprócz Ani Dąbrowskiej, na płycie zaśpiewali: Natalia Grosiak, Novika, Pola Rise, Marika, Marcelina, Robert Cichy, Buslav, XXANAXX. Pomimo zaproszenia artystów pochodzących z różnych muzycznych światów, producentowi udało się zachować spójny charakter płyty.

"Chciałem nadać swojej muzyce trochę nowego koloru, pokazać ją od innej strony niż ta, do której już zdążyłem przyzwyczaić słuchaczy" - wyjaśnia.

Album "OUT" został wydany samodzielnie przez Pawbeatsa w kwietniu 2018 roku.