Paulla powraca z premierowym singlem. Posłuchaj utworu "Huragan"! [TELEDYSK]

Paulla powraca z nową piosenką, która opowiada o sile kobiet. "'Huragan'" to piosenka o sile kobiet, ich dojrzałości i mądrości, dlatego wybrałam takie miejsca w Portugalii, które dowodzą, że niczego się nie boimy i jesteśmy w stanie przezwyciężyć nawet największe słabości. Całe życie walczę z lękiem wysokości" - mówi gwiazda.

Paulla kończy 40 lat 1 / 14 Paulla karierę muzyczną rozpoczęła w 1995 roku, odnosząc zwycięstwo w konkursie "Talent '95". Występowała również w "Szanse na sukces" (odcinek z Natalią Kukulską) oraz pierwszym "Idolu" (2002). W show Polsatu dotarła do półfinałów, ale nie udało się jej dojść do występów na żywo. Źródło: AKPA udostępnij

"Stojąc nad przepaścią albo na samym szczycie wieży, myślałam, że umrę ze strachu! A jednak nakręciliśmy to! Piosenka 'Huragan' jest skierowana do każdego, kto czuje w sobie siłę, by nie poddawać się przeciwnościom losu. Ten 'Huragan' to nasza moc, energia, emocje, dzięki którym wychodzimy na prostą" - kontynuuje Paulla. Za tekst i muzykę do piosenki odpowiadają Paulina "Paulla" Ignasiak, Rafał Zemke, Kamil Raciborski oraz Jonatan Chmielewski.

Reklama

Clip Paulla Huragan

Sprawdź tekst do piosenki "Huragan" w serwisie Teksciory.org



Paulla i teledysk do piosenki "Huragan". Kiedy nowa płyta?

Teledysk do "Huraganu" powstał zaledwie kilka dni temu w Portugalii i promuje album, który ma się ukazać na początku przyszłego roku. Za kamerą stanął Marcin Kopiec. Plenerami były między innymi Lizbona, Comercio czy Łuk Triumfalny Arco da Rua. Najbardziej niebezpiecznym miejscem, w którym realizowano teledysk był przylądek Cabo da Roca - najdalej wysunięty na zachód punkt kontynentalnej Europy, niegdyś nazywany krańcem Starego Świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paulla o Krzysztofie Krawczyku Newseria Lifestyle

W ostatnim czasie mogliśmy oglądać Paullę w Opolu podczas koncertu ku pamięci Krzysztofa Krawczyka, a także z premierowym utworem "Ostatnia noc". Wziął on udział w konkursie premier 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.